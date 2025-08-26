Dolar
Gündem

Okçular Vakfı Başkanı Topbaş: Gençlerimize bu toprakların ruhunu aktarmayı görev biliyoruz

Okçular Vakfı Başkanı Topbaş "Gençlerimize bu toprakların ruhunu aktarmayı görev biliyoruz. Vakfımızın yetiştirdiği sporcuların elde ettiği şampiyonluklar, bu mirasın hayatın her alanında özgüven ve karakter kazandırdığının en güzel ispatıdır" dedi.

Mesut Varol, İbrahim Yaldız  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Okçular Vakfı Başkanı Topbaş: Gençlerimize bu toprakların ruhunu aktarmayı görev biliyoruz Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Van

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlama programı düzenlendi.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, programda yaptığı konuşmada, 26 Ağustos 1071'in Anadolu'nun yurt oluşunun, kardeşliğin ve medeniyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

Sultan Alparslan ve şanlı ordusunun 954 yıl önce kazandığı bu zaferin, asırlardır süregelen birlik ve kardeşliğin ilk nişanesi olduğunu vurgulayan Topbaş, şunları kaydetti:

"Bu ruh, daha sonra İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın azminde, kararlılığında ve medeniyet inşa eden vizyonunda yeniden hayat buldu. İşte bugün Okçular Vakfı olarak bizler de aynı ruhu yaşatmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizi okçulukla buluşturmayı ve bu toprakların ruhunu onlara aktarmayı görev biliyoruz. Vakfımızın yetiştirdiği sporcuların olimpiyatlarda elde ettiği şampiyonluklar, bu mirasın hem spor sahasında hem de hayatın her alanında özgüven ve karakter kazandırdığının en güzel ispatıdır. Bu kardeşliğin ve huzurun devamı için azimle ve kararlılıkla, yılmadan yeni sporcular yetiştirmek, gelecek nesillere tarihimizi hatırlatmak ve milli şuurumuzu aşılamak için çalışmaya devam ediyoruz."

26.08.2025


Topbaş, "Elbette tüm bunları tek başımıza başarmamız mümkün değil. Özellikle, bu tarihi ve manevi değeri yüksek programın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilmesine vesile olan, milletimizin kutlu yürüyüşüne öncülük eden, liderliğiyle bizlere Kızılelma ufkunu gösteren, medeniyet davamıza yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Topbaş, "Başta Sultan Alparslan olmak üzere, Malazgirt'te ve nice cephelerde şehadete yürüyen aziz ecdadımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizlere Sultan Alparslan'ın cesaretini, Fatih Sultan Mehmet'in vizyonunu, ecdadımızın sabır ve fedakarlığını layıkıyla taşımayı nasip etsin." diye konuştu.

