Spor

Muşlu kayakçılar dondurucu soğukta şampiyonalara hazırlanıyor

Muş'ta kayakcılar, etkili olan soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aksatmayarak yarışlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

İbrahim Yaldız  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Muşlu kayakçılar dondurucu soğukta şampiyonalara hazırlanıyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız - AA

Muş

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sporcular, zaman zaman eksi 20 derece kadar düşen hava sıcaklığına rağmen merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde antrenman yapıyor.

Kayak merkezinde dayanıklılıklarını ve tekniklerini geliştirerek performanslarını üst seviyeye taşımaya çalışan sporcular, Kayseri, Erzurum, Hakkari ve Bolu'da düzenlenecek yarışmalara hazırlanıyor.

Erzurum'da 7-10 Mart'ta düzenlenecek Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası ve 13-15 Mart'taki Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcular, elde edecekleri başarılar ile milli takıma girmeyi hedefliyor.

"Muş'ta 325 lisanslı kayak sporcumuz bulunmaktadır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, Muş'ta kayak sporuna ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Kentte soğuk havanın etkili olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Muş'ta 325 lisanslı kayak sporcumuz bulunmaktadır. Bu sayı Muş'un kış sporları potansiyelini net şekilde ortaya koymaktadır. Sporcularımız Erzurum'da 7-10 Mart'ta gerçekleştirilecek Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası ve 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sporcularımız zaman zaman sıfırın altında 20 derecede Güzeldağ Kayak Merkezi'mizde büyük fedakarlık yaparak yarışmalara hazırlanıyor. Hedefimiz bu organizasyonlarda Muş'u en iyi şekilde temsil ederek derece almak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun her alanında gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Zorlu şartlara rağmen gösterilen bu azim ve kararlılık gelecekte daha büyük başarıların habercisidir. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kayak antrenörü Süleyman Yıldırım da "Sporcularımızı Erzurum'da düzenlenecek eleme yarışlarına götüreceğiz. Hava soğuk olmasına rağmen antrenmanlarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Tek hedefimiz şampiyon olmak"

Milli sporcu Bayram Güler, antrenörlerinin desteğiyle kayak sporuna başladığını ve 13 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Erzurum'da yapılacak yarışlar için dondurucu soğukta antrenman yaptıklarını anlatan Güler, "Burada eleme ve Türkiye Kayak Şampiyonası yarışı için hazırlık yapıyoruz. Antrenmanımıza yoğun tempoyla devam ediyoruz. Tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Antrenmanlarımızı en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Tek hedefimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Tuana Özbey ise 4 yıldır kayak branşıyla ilgilendiğini belirterek, "Hedefim milli sporcu olup ülkemi temsil etmek. Önümüzde eleme yarışları var. Orada derece yapmak, ailemi ve ilimi gururlandırmak istiyorum. Zorlanıyoruz ama hayallerimiz var, başarmak zorundayız. Hava çok soğuk ancak hayallerimizin peşinden koşacağız." diye konuştu.

Yusuf İslam Subaşı da "Kayak sporunu 2 yıldır yapıyorum. Kademe kademe ilerleyerek Türkiye Kayak Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmek istiyorum. Hava çok soğuk. Eksi dereceler olmasına rağmen antrenmanlarımızı aksatmadan yapıyoruz." dedi.

