Gündem

Muş'ta besiciler kar ve soğuk havaya rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor

Kışın çetin geçtiği Muş'ta dağ köylerinde besicilik yapan vatandaşlar, kar ve soğuk havada hayvanlarının bakımını gerçekleştiriyor.

Ömer Varlık  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Muş'ta besiciler kar ve soğuk havaya rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor Fotoğraf: Ömer Varlık/AA

Muş

Kentte etkili olan yoğun kar ve tipiye rağmen hayvancılık yapan besiciler, zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor.

Merkeze 56 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Behçet mezrasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Eyüp Omur, yemleri tükenen hayvanları Yukarıyongalı köyüne götürmeye karar verdi.

Çobanlarının da yardımıyla sürüsünü yola çıkaran Omur, yoğun kar ve tipiye rağmen 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından hayvanlarını köye ulaştırdı.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede ağıllarda bakılan hayvanlar, gündüz kar örtüsü üzerine serilen otlarla besleniyor.

Besici Omur, gazetecilere, kışın bölgede hayvancılığın büyük zorluklarla yapıldığını söyledi.

Uzun ve çetin geçen kış aylarında yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Omur, "Burada yılın 6 ayı karlı geçiyor. Bu nedenle hayvanlara 6 ay boyunca yem veriyoruz. Hayvancılık zor ama buna alışmışız. Şehir hayatını bu yaşamla değiştirmem. Bu, bambaşka bir hayat. Ne kadar kar yağarsa yağsın, hayatımızdan razıyız." diye konuştu.

