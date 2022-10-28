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Yaşam

Muğla'da çiftçi aile tatlı patatesin rengarenk yemeklerini yapıyor

Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Katma Değeri Yüksek Sebze Üretim Programı" kapsamında "tatlı patates" yetiştiren bir çiftçi aile, kendi ürünlerini farklı lezzetlerle tüketiciye sunuyor.

Durmuş Genç   | 28.10.2022
Muğla'da çiftçi aile tatlı patatesin rengarenk yemeklerini yapıyor Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Datça ilçesinde tarımla uğraşan Harıpçı ailesi, 6 dönüm arazilerinde "tatlı patates" yetiştirmeye başladı. Ana vatanı Güney Amerika'da Peru olduğu belirtilen tatlı patatesten yüksek verim alan ailenin girişimci kadınları, ürüne uyarladıkları yemek tariflerini önce kendi sofralarında deneyimledi.

Ortaya çıkan lezzetleri ilçe girişindeki tezgahlarında müşterilerine tattıran anne ve gelin, beğenilen ürünleri her geçen gün geliştirdi.

Aromasından dolayı tatlı patates olarak bilinen bitkinin mor, kırmızı, sarı, turuncu ve beyaz yumrularından ekmek, pişi, börek, erişte, baklava ve tatlı çeşitleri hazırlandı. Tatlı patatesin filizleri ile yapraklarını da değerlendiren anne ve gelin sarma, salata, ot kavurması gibi farklı lezzette gıda ürünlerini de beğeniye sundu.

Rağbet gören ürünlerini haftanın belirli günleri tezgaha çıkaran ailenin girişimci kadınları, talebe yetişmekte zorlanıyor.

Mor renkli ekmeğe ilgi büyük

Tarlanın ana yola yakın kısmına inşa edilen tandır başında tatlı bir telaş yaşanıyor. Tatlı patates püresinin hamura karıştırılmasıyla rengarenk hale gelen tandır ekmekleri, yoğun talep görüyor. Özellikle mor renge bürünen tandır ekmeğini almak isteyen tüketiciler bir gün önceden isim yazdırıyor.

Girişimci Pakize Harıpçı, AA muhabirine, eşi ve oğlunun 3 yıldır tatlı patates yetiştirdiğini söyledi.

Tatlı patatesin diğer sebzelerin yetiştirilmesine kıyasla daha zahmetsiz, düşük maliyetli ve karlı olduğunu aktaran Harıpçı, tarımla uğraşan eşi ve oğluna gelini ile destek olmak istediklerini dile getirdi.

Bunun için mutfağa girdiklerini ve tatlı patatesten yemek tarifleri denediklerini anlatan Harıpçı, "Gelinimle tatlı patatesin çeşitli yemeklerini ve tatlılarını yapmaya başladım. Öncelikle ekmeğini, lokumunu, filizleri ile yapraklarının kavurmasını yaptım ve herkes sormaya, istemeye başladı. Her gün ekmek istemeye gelenler var artık. Özellikle mor patatesin ekmeği çok lezzetli oluyor. En çok da mor renkli ekmek talep görüyor." ifadelerini kullandı.

Her geçen gün daha farklı lezzetleri keşfediyoruz

Selda Harıpçı ise kayınvalidesi ile hazırladıkları tatlı patatesin farklı lezzetlerini her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirtti.

Datça'ya özgü ürünler geliştirme hedefinde olduklarını kaydeden Harıpçı, "Tatlı patatesten yaptığımız ürünler, hem bölge halkı hem de tatilcilerden ilgi görüyor. Biz 3 yıl içinde her sene yeniliklerle karşılaştık. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bize yol gösterdi ve her yıl yeni ürünler geliştirdik. Özellikle ekmek yaparak bu üründe markalaştık, çok büyük talep alıyoruz." dedi.

Yaptıkları ekmeğin glütensiz olması nedeniyle bölgeye gelen turistlerden büyük rağbet gördüğünü anlatan Harıpçı, özellikle yaz sezonunda ilçeye gelen yazlıkçıların mor patatesli ekmek talebine yetişmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Bölgedeki otellerden de ekmek ve tatlı talebi almaya başladıklarını aktaran Harıpçı, önümüzdeki yıl işlerini daha da büyütüp, sofraların rengarenk doğal gıdalarla şenlenmesi için ürün çeşidini geliştirmeyi planladıklarını ifade etti.

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