Kültür

"Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın Roma hamamında 1900 yıl sonra su aktı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Roma hamamında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1900 yıl aradan sonra havuza su akıtıldı.

Durmuş Genç, Osman Akça  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
"Gladyatörler kenti" Stratonikeia'nın Roma hamamında 1900 yıl sonra su aktı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "gladyatörler kenti" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda antik dönemlerden bugüne gelen farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Özellikle Roma hamamında Geleceğe Miras Projesi kapsamında yaptıkları çalışmaların heyecan verici olduğunu belirten Söğüt, "Burada kazı ve konservasyon çalışmalarımızı bitirdik. 1900 yıl öncesinde olduğu gibi aynı kanaldan suyu tekrar saldık ve havuza su akmaya başladı. Heyecan verici bir ortam oluştu. Geleceğe miras bırakmak anlamında ziyaretçilerin gezip görebilecekleri ve gezdiklerinde mutlu olacakları bir ortam oluştu." dedi.

Söğüt, özellikle hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu bugünlerde ziyaretçilerin havuza girmek için çaba gösterdiğini ancak havuzun sadece bakmaları için yapıldığını söylediklerini, Roma döneminde bu havuzların nasıl çalıştığını göstermek istediklerini dile getirdi.

