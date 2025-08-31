Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
108,339.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Barselona’dan Gazze’ye hareket ediyor
logo
Yaşam

Motosiklet gönüllüleri, Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünde "Süvarinin izinden" etkinliği için Afyonkarahisar'a gelen motosiklet gönüllülerinin ikinci gün sürüşleri başladı.

Canan Tükelay  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Motosiklet gönüllüleri, Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor Fotoğraf: Canan Tükelay - AA

Afyonkarahisar

Gönüllüler, kentte 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndan başlayan Milli Mücadele için canlarını ortaya koyan kahramanları anmak, anlamak ve minneti ifade etmek amacıyla sürülen bu rotada, 5. Süvari Kolordusunun izlediği yol temel alınıyor.

İkinci gün de adım adım "Süvarinin izinden" gidilerek Kütahya Dumlupınar'a ulaşılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinliğin koordinatörü Yavuz Kuru, AA muhabirine, yine yoğun duygularla birinci günü bitirdikten sonra ikinci gün ağırlıklı süvari şehitlikleri olmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Bugünkü rotalarının yaklaşık 70 kilometre olduğunu kaydeden Kuru, "Beş süvari şehitliğine uğradık. Allıören'de Başkomutan Meydan Muharebesi'nin geçtiği alana uğrayıp Dumlupınar Anıtı'nda sürüşümüzü sonlandıracağız. Duygulu anlar yaşanıyor." diye konuştu.

Gruptan Oğuz Çetin de etkinliğin bugün son günü olduğunu belirtti.

Arazi sürüşünden ziyade asfalt sürüşlerinin olduğunu anımsatan Çetin, şunları söyledi:

"Dumlupınar Şehitliği'ne giderek sürüşümüzü tamamlayacağız. İnsanın tüylerini ürperten bir duygu. Biz sadece motosikletlerle sıcaktı, soğuktu, terliydi diye zorluklardan bahsederlerken burada süvarinin mermi altında ölüme doğru ilerleyerek buralarda şehit düşmesi sağ kalanların İzmir'e kadar gitmesi bunları mukayese edip bunları hissedince insanın yüreği titriyor. Bu vatanın kıymetini daha iyi anlamamızı sağlıyor hissettiriyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Motosiklet gönüllüleri, Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor

Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak

TransAnatolia Rallisi Bursa'da başlayacak

TransAnatolia Rallisi Bursa'da başlayacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamıştır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamıştır
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım

MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet