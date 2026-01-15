Michelin'in "tavsiye edilen restoranlar" listesine giren kadınlar, kız öğrencilere burs sağlıyor
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 10 yıl önce kurulan kadın kooperatifi bünyesinde hizmet veren ve Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisinde tavsiye edilenler listesinde yer alan restoranın geliriyle üniversiteli kız öğrencilere burs desteği sağlanıyor.
Nevşehir
2018'den bu yana "Kapadokya Tık Tık Kadın Emeği Üretim ve İşletim Kooperatifi" bünyesinde hizmet veren restoran, aralarında Kapadokya mutfağına ait geleneksel lezzetlerin de yer aldığı ev yemeklerini müşterileriyle buluşturuyor.
"Ürgüp köfte", "peravu", "tık tık mantı", "yaprak sarma", "kabak çekirdekli erişte" gibi yöresel yemekleri hazırlayan kadınlar, üretimden sunuma kadar her aşamada aktif rol alarak, yöresel ürün pazarının genişlemesine katkı sağlıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kadın emeğini ve yerel mutfağı merkezine alan kooperatif, Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisinde "tavsiye edilen restoranlar" arasında yer alarak uluslararası alanda da dikkati çekti.
"Bursta bu sene 35 öğrenciye kadar ulaştık"
Kooperatif yöneticilerinden Hatice Ersoy, AA muhabirine, kadınlarla evlerde bir araya gelerek başladıkları serüvende, dernekleşip ardından da kooperatif kurduklarını ifade etti.
İlçedeki kadınlara sosyoekonomik destek sağlamak hedefiyle bir çatı oluşturduklarını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:
"Bu süreçte, unlu mamuller üretmek için bir grup oluşturduk. Dernek kurarken önümüze üç hedef koyduk. Birinci hedefimiz, ev kadınları bu güzel yemekleri evde yapıyordu ama para kazanamıyordu. Para kazansınlar istedik. İkincisi, Ürgüp yemeklerinin unutulmasını engellemekti. Üçüncü hedef olarak da bu ülkenin kalkınması için kız çocuklarının okuması gerekiyordu çünkü kadın öğrenirse öğretir, ülkemizde kızları ve erkekleri kız çocukları yetiştiriyor. Birkaç öğrenciyle başladık. Bursta bu sene 35 öğrenciye kadar ulaştık."
İlçe sakinleri ile yerli ve yabancı turistleri kooperatifin restoranında ağırladıklarını dile getiren Ersoy, konukların lezzetleri tatmanın yanı sıra restoranda satışa sunulan paketli yöresel ürünlerden de aldığını belirtti.
Bugüne kadar çeşitli ödüller aldıklarını, Michelin Rehberi'nde tavsiye listesine alınmalarının kendileri için onur ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Ersoy, "Her yıl bir ödül aldık ama en son Michelin ile taçlandık. Dünyada listeye giren tek kadın kooperatifiyiz." dedi.
"Sanki anneanne, babaanne evine gelmiş gibi küçük bir yerimiz var"
Sevil Halıcı Ayhan ise Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi ile yapılan işbirliğiyle çeşitli eğitimler aldıklarını söyledi.
Kooperatife 18 kadın üyenin dönüşümlü olarak gelip restoranda çalıştıklarını anlatan Ayhan, "Kooperatimizin zaman içinde farklı meslek gruplarından müdavimleri oluştu. Çalışma alanımız şirin, sanki anneanne, babaanne evine gelmiş gibi küçük bir yerimiz var. Büyüttüğümüz zaman biraz sanayi tipi olur. Bu kadar sıcak olamayız diye düşünüyorum. Bu şekilde, buranın daha da güzel olması için gayret ederiz. Burs sağladığımız 35 çocuğumuzu 60-70'e çıkartmak istiyoruz." diye konuştu.
Kooperatif üyelerinden Neriman Balkın da başka kadınlarla el ele vererek üretmenin keyifli olduğunu dile getirdi.
Çok olmasa da ev ekonomisine de katkıda bulunduklarını belirten Balkın, "Kendimizi deşarj ediyoruz, ortamımız çok güzel. Yaptığımız işlerden çok memnun oluyoruz, mutluluk verici çünkü. Bir de sevdiğimiz işler, bütün arkadaşlarımız da eminim ki çok seviyor burada olmayı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.