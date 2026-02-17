Dolar
Yaşam

Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 523 bin 275 ziyaretçi ağırlandı

Tarihi ve kültürel zenginlikler ile doğal güzelliklere sahip Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 4 milyon 523 bin 275 kişi ziyaret etti.

Behçet Alkan  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 523 bin 275 ziyaretçi ağırlandı Fotoğraf: Behçet Alkan - AA

Nevşehir

Nevşehir Valisi Ali Fidan, yazılı açıklamasında, Nevşehir'in turizmde yakaladığı ivmenin sürdürülebilir şekilde sürdüğünü, kalite odaklı hizmet anlayışıyla destinasyon yönetiminin güçlendirilmesine devam edildiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2024'te Nevşehir'deki müze ve ören yerlerini 4 milyon 374 bin 19 kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Fidan, ziyaretçi sayısının geçen yıl artış göstererek 4 milyon 523 bin 275'e ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl Göreme Açık Hava Müzesi'nin 1 milyon 186 bin 332 ziyaretçiyle bölgede en çok ilgi gösterilen merkez olduğunu dile getiren Fidan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 883 konaklama tesisi, 15 bin 688 oda ve 32 bin 37 yatak kapasitesiyle hizmet verilmektedir. Bu tesislerde geçen yıl 2 milyon 20 bin 619 konuk misafir edildi. 2025 yılında Nevşehir’i en çok ziyaret eden ülke vatandaşları sıralamasında Çin, İspanya, ABD, Güney Kore, İtalya, Japonya, Tayvan, Rusya, Almanya ve Brezilya öne çıktı. Tanıtım çalışmaları kapsamında dijital görünürlükte de belirgin bir artış sağlanmıştır. Nevşehir turizmi sürdürülebilir bir yükseliş sürecinde ilerlemektedir."

Vali Fidan, bu yılın ocak ayında ise bölgedeki müze ve ören yerlerini 178 bin 948 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.


