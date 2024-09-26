Dolar
34.16
Euro
38.28
Altın
2,672.34
ETH/USDT
2,648.40
BTC/USDT
65,100.00
BIST 100
9,829.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

MICHELIN Rehberi Türkiye'deki restoran seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak

Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen prestij ödülü "MICHELIN Rehberi", Türkiye'deki restoran seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
MICHELIN Rehberi Türkiye'deki restoran seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak

İstanbul

Konuya ilişkin Michelin'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın yeme-içme kültürünün en iyilerinin yer aldığı seçki, İstanbul'da Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek törenle duyurulacak.

Törene, MICHELIN Rehberi İstanbul, İzmir ve Muğla 2025 seçkisinde yer alacak tüm restoranların şefleri davet edilecek.

MICHELIN Rehberi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak törende, sektör profesyonellerinin olağanüstü performansını ön plana çıkaran bir dizi özel ödül de etkinlik sırasında sahiplerini bulacak.

Türkiye'deki keşif çalışmalarını sürdüren MICHELIN Rehberi müfettişleri, Muğla'daki mekanları da ziyaret etmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, "MICHELIN Rehberi müfettişleri bu yıl da İstanbul, İzmir ve Bodrum'daki en iyi restoranları seçmek için seyahat etti. Yeni bölgeleri keşfetmeye devam ederken, Bodrum'un ötesinde Muğla'nın ilave bölgelerini de ziyaret ederek gizli kalmış mutfak hazinelerini bulmaktan heyecan duydular. Tüm seçkimizi resmen açıklamak ve yerel gurmelere ve uluslararası gezginlere Türkiye'nin yemek tutkunları için gerçek bir cennet olduğunu bir kez daha vurgulamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MICHELIN Rehberi'nin yeni seçkisi, ödül töreni sonrası MICHELIN Rehberi internet sitesinde ve uygulamasında yayınlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi
Türkiye 60 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı"nı değerlendirdi
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi "Kara Rapor 2024" yayınlandı

Benzer haberler

Diyarbakır'da depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine 16 yıl 3 ay hapis cezası

Diyarbakır'da depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidine 16 yıl 3 ay hapis cezası

MICHELIN Rehberi Türkiye'deki restoran seçkisini 5 Aralık'ta açıklayacak

Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti

Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ile işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz

Milli Savunma Bakanı Güler: Irak ile işbirliğini sahaya yansıtmaya başlıyoruz
Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile ticaretin devam ettiği" haberlerini yalanladı:

Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile ticaretin devam ettiği" haberlerini yalanladı:
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 37. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının 37. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet