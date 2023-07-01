Mersin'in kamp alanlarında Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Mersin'e Kurban Bayramı tatili için gelen yerli ve yabancı turistler, deniz kenarındaki kamp alanlarında vakit geçiriyor.
Mersin
Silifke ilçesindeki Taşucu, Atakent ve Yeşilovacık sahilleri bayram için bölgeye gelen tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
Bölgenin denize nazır mesire alanlarında çadır kuran turistler, kamp yapıyor, denize giriyor, güneşleniyor.
Kentin turizm merkezlerindeki bayram tatili yoğunluğu sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.