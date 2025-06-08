Bayramda Ankara'da kalanlar Gençlik Parkı'nda vakit geçirdi
Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde başkentin simge mekanlarından Gençlik Parkı'nda yoğunluk oluştu.
Ankara
Güneşli havayı fırsat bilen Ankaralılar ağaç gölgelerinde dinlenirken, çocuklar ve gençler lunaparkta eğlenceli anlar yaşadı.
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Çocuklarıyla açık havada vakit geçirmek için parka geldiklerini belirten Soner Ekinci, "Bayramda biraz yorulduk, çalıştık. Bugün izinliydik, çocuklara ayırdık vaktimizi. Geziyoruz, tadını çıkarmaya çalışıyoruz bayramın." dedi.
Torunuyla parka gelen Fatma Soylu, "Bugün torunumu parkta gezdirmek için getirdim. Oyuncaklara bindik, evimize gideceğiz. Bayramı mutlu, mesut geçirmeye çalışıyoruz. Burada hava güzel, yeşil alanlar var. Her insanın gelip görmek, gezmek istediği bir yer. Herkesin bayramı kutlu olsun, sağlıkla, huzurla nice bayramlara." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kızını ve damadını kaybettiğini belirten Halime Gökduman ise bayramda oğlunun yanında olmak için Kahramanmaraş'tan geldiğini, güzel havada torunlarıyla parkta gezerek iyi vakit geçirdiklerini ifade etti.
Mesire alanlarında bayram hareketliliği
Öte yandan, bayram dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü çevresindeki parklarda da uzun araç kuyrukları oluştu.
Aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik yaparken, çocuklar oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.
Göl kenarında yürüyüş yapan, balık tutan ve bisiklet sürenler ise doğada olmanın tadını çıkardı.
Bayramın üçüncü gününü Mogan Parkı'nda geçiren Mahmut Doğan, AA muhabirine, "Etlerimiz pişiyor. Birazdan hazır olur, ailece oturup yiyeceğiz. Biz burayı tercih ettik, çünkü çok güzel bir yer. Beğeniyoruz, tavsiye ediyoruz." dedi.
Ailesiyle pikniğe gelen Cansu Esin Erol da "Bayramlarda insanlar tatile gidiyor ama aileyle geçirdiğin vakit hiçbir şeye değişilmez. Çünkü gittiğinde mutlu olmuyorsun. Ailenin yanındaki mutluluğu hiçbir şeyde bulamıyorsun." diye konuştu.
Mogan Gölü'nün çok güzel olduğunu belirten Erol, çevrenin temiz bırakılması gerektiğini vurguladı.
Dördüncü sınıf öğrencisi İdris Tekeli de bayramdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.