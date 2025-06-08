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İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir binanın bahçesinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
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Yaşam

"Marella Discovery 2' kruvaziyeri 1708 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1708 yolcu getirdi.

Osman URAS  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
"Marella Discovery 2' kruvaziyeri 1708 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Muğla

Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Santorini'den gelen kruvaziyerde çoğu İngiliz 1708 yolcu ile 745 personel bulunuyor.

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Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

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