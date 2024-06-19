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Yaşam

Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan hareketlilik devam etti.

Murat Pancar  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Taşucu ve İncekum plajlarını tercih etti.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

Tekne turlarına katılan bazı tatilciler de koyları gezdi.

Şezlong ve şemsiyelerle dolan plajlardaki hareketlilik gün boyunca sürdü.

Sahillerdeki yoğunluk nedeniyle Mersin-Antalya karayolundaki trafik akışı aksadı.

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