Dolar
32.65
Euro
34.99
Altın
2,309.28
ETH/USDT
3,407.60
BTC/USDT
65,468.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki Türkiye Gürcistan maçı için Dortmund’da bulunan Türk taraftarlar bir araya geldi Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor -VTR- DRON - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Yaşam

"Meraklı" karga tedavi edildiği hayvanat bahçesinin en yeni üyesi oldu

Yaralı halde getirildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen karga "Meraklı"yı hiç ayrılmadığı parkta görevliler elleriyle besliyor.

Okan Coşkun  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
"Meraklı" karga tedavi edildiği hayvanat bahçesinin en yeni üyesi oldu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Kentte bir vatandaş tarafından yaralı halde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen karga yavrusu, veterinerlerin desteğiyle kısa sürede kendisini toparladı.

Yuvasından düştükten sonra yaralandığı anlaşılan ve "Meraklı" adı verilen karga, tedavisinin tamamlanmasına rağmen hayvanat bahçesinden ayrılmıyor.

Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Hayvan Hastanesi'nin önündeki alanda personelle sürekli oynayan kuşun beslenmesini ise görevliler üstlendi.

Görevlilerin zaman zaman geziye çıkardığı "Meraklı", personeli mesai saatleri içerisinde de yalnız bırakmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, "Meraklı" gibi birçok hayvanı merkezde tedavi ederek doğaya bıraktıklarını söyledi.

Vatandaşlar tarafından merkeze getirilen hayvanların da tedavilerini üstlendiklerini ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Bu yıl akbaba, kara kartal, şahin, kerkenez, flamingo gibi hayvanları tedavi ettik ve doğal ortamlarına bıraktık. Bu karga da bize vatandaş tarafından getirildi. Gerekli tedavilerini yaptık, inşallah daha sonra doğaya bırakacağız. Bu yıl 125 yaralı yaban hayvanını tedavi ettik ve doğaya kavuşturduk."

"Bütün personelin sevgilisi oldu"

Ziraat mühendisi ve Klinik Şefi Özhunyurt Güneş Çevik de yaralı halde kendilerine getirilen "Meraklı"yı yoğun bakıma aldıklarını, tedavisini yapıp büyüttüklerini dile getirdi.

Çevik, "Şimdi doğal uçuş sürecine başladık ve elle besliyoruz. Dışarıda çok rahat hareket ediyor ve bir müddet daha bizimle kalacak, daha sonra doğaya salacağız. Genelde büyüttüğümüz hayvanlar ziyaretimize geliyor. Çok meraklı, bütün personelin sevgilisi oldu. Obur ve sürekli yemek istiyor, acıktığını sesleriyle belli ediyor. Önce Meraklı'nın beslenmesini yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da sıcak hava bunaltıyor
DSİ Genel Müdürü Balta su tasarrufuna yönelik önerilerini paylaştı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak

Benzer haberler

Gaziantep Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi

Gaziantep Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi

"Meraklı" karga tedavi edildiği hayvanat bahçesinin en yeni üyesi oldu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 3 günde 27 bin kişi ziyaret etti

Geçirdiği kaza sonrası felç kalan hastanın 36 yıldır çektiği ağrılar pille hafifletildi

Geçirdiği kaza sonrası felç kalan hastanın 36 yıldır çektiği ağrılar pille hafifletildi
Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle geçici sağlık istasyonları kuruldu

Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle geçici sağlık istasyonları kuruldu
"Onaylı Randevu Sistemi" hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırdı

"Onaylı Randevu Sistemi" hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet