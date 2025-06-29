Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,441.70
BTC/USDT
107,966.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
logo
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusu tanıtıldı

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusu tanıtıldı.

Adsız Günebakan  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusu tanıtıldı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini verdiği ve talimatıyla 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusu, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özel olarak hazırlanan alanda tanıtılan aslan yavruları, Doğal Yaşam Parkı’nın maskotu haline geldi.

Yavru aslanları ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, merkezin Avrupa’nın sayılı tesislerinden biri olduğunu söyledi.

Burada birçok hayvanın bir arada yaşadığını belirten Şahin, "Burası, hayvanlarımızın çeşitliliği, doğurganlığı ve mutluluğu açısından örnek bir tesis. Doğayı, çiçeği, böceği, aslanı sevmek lazım. Bu işi sevgiyle yapabilirsiniz. 2018 yılında Sudan Başbakanı, 'siz ümmetin aslanısınız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği aslanlardan üç yavru dünyaya geldi. Bu türler genelde bir ya da iki yavru doğurur ama Gaziantep'te üçüz ve dördüz doğuruyorlar; çünkü mutlular." dedi.

Aslan Sayısı 27’ye Yükseldi

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanlara özenle baktıklarını ifade etti.

Yırtıcı Safari Park projesini hayata geçireceklerini belirten Özsöyler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetlerine son derece özenle bakıyoruz. 2023 yılında bir çiftten dört yavrumuz olmuştu. Bu kez de üçüz yavrumuz dünyaya geldi. Şu anda Doğal Yaşam Parkı’ndaki aslan sayımız 27'ye ulaştı. Dört ay sonra yırtıcı hayvanlara özel safari alanını açacağız." dedi.

Tanıtım töreninde şempanze, ceylan gibi bazı hayvanların da yavruları yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliden "mal kaçırma" iddiaları
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü
Şehit pilot Maden, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusu tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusu tanıtıldı

Gaziantep Kalesi'nin ekimde ziyarete açılması planlanıyor

Güneşe hasret küçük Cemile, kuzenleriyle hayata tutunuyor

Dezavantajlı kadınlar çikolata üreterek aile ekonomisine katkı sağlayacak

Dezavantajlı kadınlar çikolata üreterek aile ekonomisine katkı sağlayacak
Gaziantep'te 58 megavatlık GES kurulacak

Gaziantep'te 58 megavatlık GES kurulacak
Gastronomi kenti Gaziantep'te obeziteyle mücadele mutfaktan başlıyor

Gastronomi kenti Gaziantep'te obeziteyle mücadele mutfaktan başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet