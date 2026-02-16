Dolar
Maldivler’de iklim değişikliği mercan resiflerini tehdit ediyor

Küresel iklim değişikliği ve artan deniz suyu sıcaklıklarının en fazla hissedildiği ülkeler arasında yer alan Maldivler’de, mercan resiflerinde ciddi kayıplar yaşanıyor.

16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Maldivler’de iklim değişikliği mercan resiflerini tehdit ediyor Fotoğraf: Tahsin Ceylan - AA

Maldivler

Farklı yıllarda gerçekleştirilen dalışlarda elde edilen gözlemler, özellikle mercan popülasyonunda büyük oranda azalma olduğunu ortaya koyuyor.

Alglerin fotosentez yoluyla mercanlara besin sağladığı bu dengede, deniz suyu sıcaklıklarının artması alglerin polipleri terk etmesine sebep oluyor, bu da mercanların beyazlaşmasına ve zamanla ölmesine yol açıyor.

Kuzey Ari Atolü’nde gerçekleştirilen dalışlarda mercan kayalıklarının yanı sıra anemonlar, sürüler halinde dolaşan snapper balıkları, şahin gagalı deniz kaplumbağaları ve 'fishtank' olarak bilinen bölgede yoğun müren balığı popülasyonu görüntülendi.

