Maldivler’de iklim değişikliği mercan resiflerini tehdit ediyor
Küresel iklim değişikliği ve artan deniz suyu sıcaklıklarının en fazla hissedildiği ülkeler arasında yer alan Maldivler’de, mercan resiflerinde ciddi kayıplar yaşanıyor.
Maldivler
Farklı yıllarda gerçekleştirilen dalışlarda elde edilen gözlemler, özellikle mercan popülasyonunda büyük oranda azalma olduğunu ortaya koyuyor.
Alglerin fotosentez yoluyla mercanlara besin sağladığı bu dengede, deniz suyu sıcaklıklarının artması alglerin polipleri terk etmesine sebep oluyor, bu da mercanların beyazlaşmasına ve zamanla ölmesine yol açıyor.
Kuzey Ari Atolü’nde gerçekleştirilen dalışlarda mercan kayalıklarının yanı sıra anemonlar, sürüler halinde dolaşan snapper balıkları, şahin gagalı deniz kaplumbağaları ve 'fishtank' olarak bilinen bölgede yoğun müren balığı popülasyonu görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.