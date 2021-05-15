Malatya'da mantar ve ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Gövdepe mevkisinde mantar ve ot toplamak için kayalıklara çıkan Vahap Demirci (80) dengesini kaybederek düştü.
Malatya
Yanında bulunan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Demirci, ambulansa taşındı.
Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.