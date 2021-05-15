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Yaşam

Malatya'da mantar ve ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi Gövdepe mevkisinde mantar ve ot toplamak için kayalıklara çıkan Vahap Demirci (80) dengesini kaybederek düştü.

Kadir Aydın   | 15.05.2021
Malatya'da mantar ve ot toplamak için çıktığı kayalıklardan düşen kişi yaralandı Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Malatya

Yanında bulunan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Demirci, ambulansa taşındı.

Sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci, ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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