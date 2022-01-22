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Yaşam

Kuyumcunun altınları bu kez 'kardan gelin'i süsledi

Pursaklar'da etkili olan kar yağışının ardından kuyumcu Dursun Altuntaş, altınları bu kez tezgah yerine iş yerinin önüne yaptığı "kardan gelin"le sergiledi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 22.01.2022
Kuyumcunun altınları bu kez 'kardan gelin'i süsledi Fotoğraf: Muhammed Nuri Erdoğan / AA

Ankara

Ankara'da sabahın erken saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışının ardından Pursaklar'da kuyumculuk yapan Altuntaş, karlı manzaraların vazgeçilmezi "kardan adam" yerine alışılmadık bir tasarıma imza attı.

İş yerinin önünde yaptığı "kardan gelin"i altın ziynet eşyalarıyla süsleyen Altuntaş, "kardan gelin"in kollarına 22 ayar bilezikler, boynuna 14 ayar özel tasarım kolye, göz yerine ise çeyrek altın yerleştirdi.

İş yerinin önünden geçen bazı vatandaşların "kardan gelin"le fotoğraf çektirdiği görüldü.

"Kar yağışını eğlenceye çevirmek istedik"

Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel kar yağışını eğlenceye çevirmek istediklerini ve "kardan gelin" yaptıklarını belirtti.

"Kardan gelin"in üzerine dükkandaki gerçek altınlardan taktıklarını dile getiren Altuntaş, "Takılardan taktık, bileziğiydi, kolyesiydi, küpesiydi, gözlerine çeyrek altın taktık. Bizim için de değişik bir anı oldu, bunu sergiledik üzerinde. Yoldan geçen vatandaşlar gelip fotoğraf çektirdi." dedi.

Altuntaş, görenlerden farklı tepkiler aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok değişik geldi herkese, 'Bunun birini bize takın.', 'Keşke bunun yerinde biz olsaydık.', 'Kardan gelin kadar olamadık.' gibi değişik tepkiler oldu. Kardan gelin yaptıktan sonra 'Üzerine bir şeyler takalım'a döndü iş. Altınlar belirli bir dönem durdu, fotoğraf çekilmek isteyenler için. Tabii bir risk sonuçta, başında bekledik, sonrasında tekrar geri topladık altınları."

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