"Umut Treni" lösemili çocuklar için Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliği kapsamında 50 çocuk, Güney Kurtalan Ekspresi ile Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı.
Ankara
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle, "Umut Varsa İyileşme de Vardır" sloganıyla organize edilen etkinlik dolayısıyla ekspresin bir vagonu çocuklar için özel olarak hazırlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Balonlarla süslenen ve LÖSEV brandasıyla kaplanan vagon içerisinde, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için etkinlikler ve oyunlar planlandı.
Etkinliğe katılan çocuklar, gönüllüler, aileler, iyileşmiş gençler ve bando takımı eşliğinde uğurlandı.
TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu ve beraberindekiler, yolculuk öncesi çocuklara oyuncak hediye etti.
LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Özdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği, nostaljik tren yolculuğuyla çocuklara Anadolu'yu gezdirmek, 70'ten fazla durakta yolcuları selamlayan trenle lösemili çocuklar ve kanser farkındalığı oluşturmak için düzenlediklerini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'ye destekleri için teşekkür eden Özdamar, "Etkinliğe katılan 50 çocuğumuz Kayseri'de inecekler. Oradan Ürgüp'e geçecekler. Yarın gün doğumunda balonları izleyerek bir programa başlayacaklar, ardından çömlek yapacaklar ve pek çok sürprizli etkinlikle eğlenecekler. Yarın akşam Ankara'ya dönecekler. Çocuklara eski nostaljik tren yolculuklarının ruhunu yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.
"Hem arkadaşlarımla birlikteyim hem de tren yolculuğu yapacağım"
Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Amine Nur Kaluç ise yolculuk için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum, şehir dışına çıkmak çok güzel. Hem arkadaşlarımla birlikteyim hem de tren yolculuğu yapacağım bence çok eğlenceli geçecek." dedi.
Oğlunu yolcu eden Elmas Durmaz da bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bir zamanlar hastane odasında güneşi bile görmek hayaldi bizim için. Ama şimdi oğlum tek başına şehir dışına gezilere çıkıyor. Bu, bizim için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan. Çocuklar TCDD'nin hediyelerine de çok mutlu oldular." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.