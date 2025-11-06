Dolar
42.12
Euro
48.72
Altın
4,013.41
ETH/USDT
3,391.40
BTC/USDT
103,249.00
BIST 100
11,063.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

"Umut Treni" lösemili çocuklar için Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliği kapsamında 50 çocuk, Güney Kurtalan Ekspresi ile Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı.

Zehra Tekeci Eser  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
"Umut Treni" lösemili çocuklar için Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı Fotoğraf: Meryem Sena Yalçın/

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) desteğiyle, "Umut Varsa İyileşme de Vardır" sloganıyla organize edilen etkinlik dolayısıyla ekspresin bir vagonu çocuklar için özel olarak hazırlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Balonlarla süslenen ve LÖSEV brandasıyla kaplanan vagon içerisinde, çocukların eğlenceli vakit geçirebilmeleri için etkinlikler ve oyunlar planlandı.

Etkinliğe katılan çocuklar, gönüllüler, aileler, iyileşmiş gençler ve bando takımı eşliğinde uğurlandı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu ve beraberindekiler, yolculuk öncesi çocuklara oyuncak hediye etti.

LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Özdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği, nostaljik tren yolculuğuyla çocuklara Anadolu'yu gezdirmek, 70'ten fazla durakta yolcuları selamlayan trenle lösemili çocuklar ve kanser farkındalığı oluşturmak için düzenlediklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'ye destekleri için teşekkür eden Özdamar, "Etkinliğe katılan 50 çocuğumuz Kayseri'de inecekler. Oradan Ürgüp'e geçecekler. Yarın gün doğumunda balonları izleyerek bir programa başlayacaklar, ardından çömlek yapacaklar ve pek çok sürprizli etkinlikle eğlenecekler. Yarın akşam Ankara'ya dönecekler. Çocuklara eski nostaljik tren yolculuklarının ruhunu yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

"Hem arkadaşlarımla birlikteyim hem de tren yolculuğu yapacağım"

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Amine Nur Kaluç ise yolculuk için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyum, şehir dışına çıkmak çok güzel. Hem arkadaşlarımla birlikteyim hem de tren yolculuğu yapacağım bence çok eğlenceli geçecek." dedi.

Oğlunu yolcu eden Elmas Durmaz da bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bir zamanlar hastane odasında güneşi bile görmek hayaldi bizim için. Ama şimdi oğlum tek başına şehir dışına gezilere çıkıyor. Bu, bizim için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan. Çocuklar TCDD'nin hediyelerine de çok mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

"Umut Treni" lösemili çocuklar için Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı

"Umut Treni" lösemili çocuklar için Ankara'dan Kayseri'ye yola çıktı

Bakan Memişoğlu: Sağlık, sadece sağlıkçıların veya sağlık politikalarının iyi uygulanmasıyla olmaz

Kanseri erken teşhisle yenen 65 yaşındaki kişi yıllarca sigara içtiği için pişman

Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi

Kızılay İstasyonu'ndaki ANKARAY treni arızalandı, yolcular EGO otobüslerine yönlendirildi
AJet, Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı

AJet, Ankara'dan Bağdat'a sefer başlattı
Kayseri Şeker bu sezon 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor

Kayseri Şeker bu sezon 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet