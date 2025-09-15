Dolar
Kütahya’da rektör öğrencileri otogarda karşıladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni (DPÜ) kazanan öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak tarafından otogarda karşılandı.

Ramazan Doğan  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Kütahya'da rektör öğrencileri otogarda karşıladı

Kütahya

DPÜ rektörü Kızıltoprak, farklı şehirlerden otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerini sabah erken saatlerde otogarda karşılayarak bir süre sohbet etti.

Otogarda açılan stantlarda öğrenci ve ailelerin taleplerini dinleyen Prof. Dr. Kızıltoprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025-2026 öğretim yılı dolayısıyla şehre çok sayıda öğrencinin geldiğini söyledi.

Amaçlarının yeni gelen öğrencilerin yabancılık hissetmemelerini sağlamak olduğunu belirten Kızıltoprak, üniversite olarak bütün imkanlarımızı öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Burada öğrencilerimizi karşılıyoruz, hasbihal ediyoruz. Sorunlarını öğreniyoruz ve eğer bir sorunları olursa bize her türlü ulaşabileceklerini ifade ediyoruz. Hepsi bize emanet." ifadelerini kullandı.

Kızıltoprak ve beraberindeki görevliler, öğrencileri servis araçlarıyla yurtlarına ulaşmalarını da sağladı.

Otogardaki DPÜ standında ise il ve üniversite hakkında bilgi verilerek, broşürler dağıtıldı.

​​​​​

