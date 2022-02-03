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Yaşam

Köyden hediye gönderilen kuzuyu 'yorulmasın' diye bisikletiyle taşıdı

Kars'ta bir vatandaş, köyden hediye gönderilen kuzusunu "yorulmasın ve üşümesin" diye bisikletinin arkasına bağladığı sepetin içinde evine götürdü.

Cüneyt Çelik   | 03.02.2022
Köyden hediye gönderilen kuzuyu 'yorulmasın' diye bisikletiyle taşıdı Fotoğraf: İsmail Kaplan/ AA

Kars

Kentte yaşayan Abdulkadir Çalkendir, köyden hediye gönderilen kuzuyu eve götürürken hem kış koşullarından etkilenmemesi hem de yorulmaması için farklı bir yönteme başvurdu.

Aracı olmadığı için bisikletinin arkasına bağladığı sepete kuzusunu bırakan Çalkendir, vatandaşların bakışları arasında 3 kilometrelik yolda pedal çevirerek evine gitti.

Çalkendir, AA muhabirine, köyden kendilerine hediye kuzunun geldiğini ve imkanları doğrultusunda kuzuyu bisikletle taşıdığını belirterek, "Malum kar, kış var ve hayvana da o yolu yürütmek yazık olurdu. Böyle taşımayı uygun gördüm. Yolculuğum güzel ve maceralı geçti. Vatandaşlar da ilgi gösterdi." dedi.

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