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Yaşam

Kars'ta 3 bin rakımda "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" düzenlendi.

Hüseyin Demirci  | 22.06.2025 - Güncelleme : 22.06.2025
Kars'ta 3 bin rakımda "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" düzenlendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Köroğlu köyünün 3 bin rakımlı yaylasında yapılan festival, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Köroğlu köylülerini bir araya getirdi.

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Köroğlu Köyü Derneği tarafından düzenlenen festivale, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, İl genel meclisi üyeleri Güven Önal, Sergülen Sade, köy muhtarları ve köy sakinleri katıldı.

Kaymakam Aslantatar, bu tür etkinliklerin sosyal dayanışma adına çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni nesil birbirini tanımıyor, akrabalık bağları koptu kopuyor. Bunun önüne geçebilmek için yılda bir iki sefer buna benzer organizasyonlarla akrabalığı dostluğu, komşuluğu perçinlemek lazım. Ben muhtarımıza, azalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Köroğlu köyü muhtarı ve dernek başkanı Güven Yıldız da festivallerle dostluğu, birliğin beraberliğin pekiştiğini ifade ederek, "Amacımız dışardaki köylülerimiz çok ve hepsini bir araya getirmek istedik. Yılda bir sefer olsa bile herkes hasretini gidersin diye bu festivali yapıyoruz, çünkü biz milletimizin sevdalısıyız." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Sinan Aslan ise etkinlikten dolayı emeği olanlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirmesini istedi.

Şiirler ve sembolik at yarışının ardından Kaymakam Aslantatar, birinci olan ata binerek tur attı. Plaket sunumuyla devam eden etkinlik, folklor oyunlarıyla sona erdi.


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