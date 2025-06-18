Kars'ta meralar ve yaylalar gelinciklerle renklendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağışların ardından meralar ve yaylalar gelinciklerle süslendi.
Kars
Kış mevsiminin uzun sürdüğü ilçede, yağışlar sonrası havaların ısınmasıyla kırsalda güzel manzaralar oluştu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlçenin 2 bin 500 rakımlı Mescitli köyü meralarında adeta gelincik tarlaları oluştu. Çiçeklerle renklenen bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, en güzel kareleri objektiflerine yansıtmaya çalıştı.
Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, Sarıkamış'ın renklenen doğasında fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu söyledi.
Gelincik fotoğrafı çekmenin insana huzur verdiğini ifade eden Koçaş, "Uzun bir kış dönemi geçirdik. Haziranın ortalarına doğru buralarda da havalar ısındı. Isınınca doğa bütün cömertliğini bize sundu. Şu anda bulunduğumuz yer bir gelincik tarlası ve oldukça geniş bir alanda. Karşı taraflarda sarı ve mor çiçeklerin hakim olduğu tarlalar da var. Biz de doğa fotoğrafçıları olarak bu fırsatı kaçırmıyoruz, çeşitli çalımalar yapıyoruz. Bu güzel manzarayı gerek dronla gerek fotoğraf makineleriyle görüntüleyeceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.