Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Konya'da 500 bin metrekare arazinin hasadından elde edilen gelir hayır işlerinde kullanılacak

Konya'da Yalıhüyük Belediyesince, Milli Emlak'tan kiralanıp ekilen 500 bin metrekare araziden hasat edilen hububatın geliri belediye bünyesinde hayır işlerine harcanacak.

Melike Keskin  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Konya'da 500 bin metrekare arazinin hasadından elde edilen gelir hayır işlerinde kullanılacak

Konya

Yalıhüyük Belediyesi öncülüğünde, yaklaşık 60 çiftçinin gönüllü olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında ekilen arazide dualarla hasat töreni yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, törendeki konuşmasında tohumları aldıkları Taşpınar Tarım'a destekleri için teşekkür etti.

Birlik ve beraberlikle projenin sonuçlandığını belirten Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu'na da destekleri dolayısıyla minnettar olduklarını, kiraladıkları 500 bin metrekare araziden elde edecekleri gelirin tamamını hayır işlerinde kullanacaklarını söyledi.

Taşpınar Tarım'ın AR-GE Müdürü Ahmet Konuk, projede kullanılan amiral altı sıralı arpa tohumunun 12 yıllık bir emekle hastalık ve soğuğa dayanıklı, yüksek verimli, tamamen yerli ve milli bir çeşit olarak geliştirildiğini belirterek, böylesi anlamlı proje içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmalardan sonra dualar eşliğinde biçerdöverlerle hasada başlandı.

Programa, Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Yalıhüyük Çiftçi Malları Koruma Başkanı Cemal Akyol, Yalıhüyük Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yiğit, siyasi parti ilçe başkanları, projeye emek veren çiftçiler ve konuklar katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Boğaziçi Uluslararası Hukuk Konferansı'nda STK'lerin çatışma sonrası rolü ele alındı
Büyükçekmece'de otluk alanda yangın çıktı
Uluslararası ilişkiler profesörü Grovogui'den uluslararası hukukun Batı merkezliliğine eleştiri
Bakan Yerlikaya, İzmir Ödemiş'te orman yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti
"Rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in savcılıktaki ifadesine ulaşıldı

Benzer haberler

Konya'da 500 bin metrekare arazinin hasadından elde edilen gelir hayır işlerinde kullanılacak

Konya'da 500 bin metrekare arazinin hasadından elde edilen gelir hayır işlerinde kullanılacak

Konya'da "Karatay Lavanta Festivali" düzenlendi

Siirt'te özel bireyler hobi bahçesinde yetiştirdikleri böğürtlenlerin hasadını yaptı

Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü

Bursa'daki ıhlamur ormanlarının verimi yüz güldürdü
Hataylı depremzede babaanne ile otizmli Halil birbirlerine "güç" veriyor

Hataylı depremzede babaanne ile otizmli Halil birbirlerine "güç" veriyor

Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına verilecek cezada "haksız tahrik indirimi" istendi

Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına verilecek cezada "haksız tahrik indirimi" istendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet