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Yaşam

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni bayram tatilinde 8 bin 500 kişi gezdi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Kurban Bayramı tatili döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Veysel Altun  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni bayram tatilinde 8 bin 500 kişi gezdi

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde 8 bin 500 kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kızılırmak Deltası'nı ziyaret edenlerin hoşça vakit geçirdiğini belirtti.

Samsun'u turizmin merkezi haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Turizmde odak Samsun, hedefiyle şehrimize hizmet etmeye, potansiyelimizi daha yukarı çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz. Samsun'umuz 17 ilçesiyle doğa harikası bir şehir. Önceliğimiz bu güzellikleri daha da ön plana çıkartmak olacak. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti de Samsun turizmi için çok önemli bir değer. Deltaya ilgiyi artırmak ve ziyaretçilerimize en iyi deneyimi sunma adına Kızılırmak Doğanca Kafe Ziyaretçi Merkezi, bungalov evler ve otantik kıl çadırı yeniden hizmete açtık. Tesislerin açılmasıyla ilginin de arttığına tanık olduk. Burası doğa tutkunları ve kuş gözlemcileri için muhteşem floraya sahip. Ziyaretçilerimizi Kızılırmak Deltası'nın büyüleyici doğasını keşfetmeye, huzur dolu anların tadını çıkarmaya bekliyoruz."

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan ve 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'de yaban hayatının korunduğu en önemli noktalar arasında yer alıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı yaban hayatı geliştirme alanı kapsamında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunuyor. Araç girişine 2018 Temmuz ayında kapatılan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 365 kuş türü görülebiliyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 24 kuş türünün 15'i de burada kayıt altına alındı.

Zengin biyolojik çeşitliğe sahip delta, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor.

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