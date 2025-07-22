Dolar
40.41
Euro
47.30
Altın
3,387.37
ETH/USDT
3,695.10
BTC/USDT
119,021.00
BIST 100
10,648.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

Samsunlu lise öğrencileri Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

Öğrencilerden Yusuf Emre Boyun, "Ülkemizi altın madalya ile gururlandırmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı kürsüde okutmak istiyorum." dedi.

Erkut Kargın  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Samsunlu lise öğrencileri Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Çim Topu Milli Takımı'nda yer almaya hak kazanan Yusuf Emre Boyun ve Umut Can İleri, İngiltere'nin Jersey Adası'nda düzenlenecek Gençler Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri Yusuf Emre Boyun ve Umut Can İleri, 19-23 Şubat tarihlerinde İzmir'de yapılan Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

Bu başarılarıyla 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Gençler Çim Topu Avrupa Şampiyonası'ndaki milli takımda yer alma hakkı kazanan sporcular, çift ve tek genç erkekler kategorilerinde zirve için mücadele edecek.

Milli sporcular, Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Gökhan Bozdemir gözetiminde okuldaki spor salonunda haftada 5 gün çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyorlar

Yusuf Emre Boyun, AA muhabirine, 3 yıldır bocce ile ilgilendiğini, çim topu branşına ise bu sene yöneldiğini söyledi.

Antrenmanlarının çok iyi gittiğini, arkadaşları ve hocasıyla çok iyi vakit geçirdiklerini belirten Yusuf Emre, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmek için gideceğiz. Ülkemizi altın madalya ile gururlandırmak istiyorum. İstiklal Marşı'mızı kürsüde okutmak istiyorum." dedi.

Umut Can İleri de spor sayesinde hiç gitmediği şehirleri gezip sosyalleştiğini, şimdi de yurt dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Şampiyonaya damga vurmak istediklerini vurgulayan Umut Can, "Altın madalya alarak ülkemizi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Gökhan Bozdemir ise milli takıma Alaçam'dan sporcu vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyona için çalışmaları titizlik sürdürdüklerine işaret eden Bozdemir, "Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edip kürsüde milli marşımızı söyletmek. Sporcularımız ile gurur duyuyoruz. Sporcularımızın hepsi Alaçam'ın köylerinde yetişen çocuklar. Bu çocuklar ülkeyi temsil edecekler, en büyük gurur bu." diye konuştu.

Bozdemir, orijinal çim topu sahaları bulunmadığını ama bunun engel oluşturmadığına dikkati çekerek, "Elimizden geldiği kadar kapalı spor salonumuzun zemininde çalışmaya çalışıyoruz. Ona göre hazırlık yapıyoruz, amacımız da inşallah ülkemize altın madalya getirmek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor
IDEF 2025'te yerli savunma sanayisi araçlarıyla geçiş töreni yapıldı
Bakan Kurum, Balıkesir'de yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını paylaştı
MSB, Yunan Sahil Güvenlik botunun düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
Şırnak'ta atıl araziler tarıma kazandırılıyor, toplanan taşlarla köy yolları asfaltlanıyor

Benzer haberler

Samsunlu lise öğrencileri Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

Samsunlu lise öğrencileri Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

Kıbrıs'ta kulak zarları zarar gören gazi, 51 yıldır harekatın izlerini taşıyor

Paraşütçü gazi, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmanın gurunu yaşıyor

Kıbrıs'tan babasına gönderdiği mektupla şiir yazmaya başlayan gazi anılarını unutamıyor

Kıbrıs'tan babasına gönderdiği mektupla şiir yazmaya başlayan gazi anılarını unutamıyor
Arama kurtarma ekipleri tatbikatlarla afet ve krizlere hazırlanıyor

Arama kurtarma ekipleri tatbikatlarla afet ve krizlere hazırlanıyor
Üniversiteliler sosyal sorumluluk projeleriyle 500'den fazla kişinin hayatına dokundu

Üniversiteliler sosyal sorumluluk projeleriyle 500'den fazla kişinin hayatına dokundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet