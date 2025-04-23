Dolar
38.29
Euro
43.72
Altın
3,327.75
ETH/USDT
1,782.40
BTC/USDT
93,430.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi Marmara Bölgesi'nde hissedilen deprem meydana geldi - VTR - AFAD, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi
logo
Yaşam

Kitaplardan etkilenerek ebe oldu, 14 yılda çok sayıda çiftin evlat sevincine şahitlik etti

Okuduğu kitaplardan etkilenerek ebe olmaya karar veren Bitlis Devlet Hastanesinde görevli Ebru Yamaç, 14 yıldır çok sayıda anne ve babanın evlat sevincine tanıklık etti.

Berfin Sidar Aşit  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Kitaplardan etkilenerek ebe oldu, 14 yılda çok sayıda çiftin evlat sevincine şahitlik etti Fotoğraf: Berfin Sidar Aşit/AA

Bitlis

Elazığ'da dünyaya gelen 39 yaşındaki Yamaç, çocukluğunda okuduğu kitapların ve bu kitaplardaki resimlerin etkisiyle ebelik mesleğine ilgi duymaya başladı.

Yamaç, lise eğitiminin ardından ebe olma hayaliyle kazandığı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun oldu, ardından 2010'da Bitlis Devlet Hastanesine atandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göreve başladıktan bir yıl sonra doğumhaneye geçen 2 çocuk annesi Yamaç, bu süreçte çok sayıda çocuğun dünyaya gözlerini açtığı anlara şahitlik etti, ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam eden Yamaç, AA muhabirine, doğumunu yaptırdığı birçok kadının, çocuklarına "Ebru" adını verdiğini söyledi.

Manevi olarak doğum yapan hastalarla aralarında bir bağ oluştuğunu belirten Yamaç, şöyle konuştu:

"Hastalar doğumdan sonra yanımıza geldiklerinde, bütün namazlarında bizim için dua ettiklerini söylüyor. Bu da çalışma şevkimizi daha da artırıyor. Hastalarla yaşadığımız farklı anlar da oluyor. Uzun süredir burada çalıştığım için hastaların üçüncü, dördüncü hatta bazılarının beşinci doğumuna denk geliyorum. Daha önce bir hastam üçüncü doğumuna gelmişti ve beni görünce gülmeye başladı. Bana 'Diğer iki doğumumu da siz yaptırdınız. Ben hamileliğim boyunca da size denk gelmek için dua ettim.' dedi. Bütün doğumlarına tanıklık ettim."

"Anne, bebeğiyle kavuştuğunda gözlerimiz doluyor"

Yamaç, meslek hayatı boyunca unutamadığı birçok anısının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Mesleğimin ilk yıllarındayken bir hastamızın doğumunu yaptırmıştık. Biraz zor bir doğum olmuştu ama sıkıntısız bir şekilde aileyi taburcu etmiştik. Bir gün başhemşire beni odasına çağırdı. Doğal olarak gerildim, bir şikayet veya sıkıntı var diye düşündüm. Odaya gittiğimde aileyi gördüm. Bebeğe benim adımı vermişler ve fotoğraf çekmek istediklerini söylediler. Unutamadığım en güzel anlardan biriydi."

En köklü mesleklerden biri olan ebeliğin, büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yamaç, "Anne, bebeğiyle kavuştuğunda mutluluktan ağlıyorsa bizim de gözlerimiz doluyor. Bu mesleği sabırlı olduğunu düşünen, zorlukları göze alabilen ve aynı zamanda bu mutlulukları da yaşamak isteyen arkadaşlarıma tavsiye ederim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem
TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te anma töreni düzenlendi
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
AJet'ten çocuklara 23 Nisan'da yüzde 50 indirim kampanyası
Tarım ve Orman Bakanlığından Bayrampaşa'da toplu satış yapılan gıda sitelerine denetim

Benzer haberler

Kitaplardan etkilenerek ebe oldu, 14 yılda çok sayıda çiftin evlat sevincine şahitlik etti

Kitaplardan etkilenerek ebe oldu, 14 yılda çok sayıda çiftin evlat sevincine şahitlik etti

Hatice ebe, çok sevdiği mesleğini 41 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor

Şehit ailesi oğullarının hatırasını evlerinde yaşatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat edilen Ada'nın tedavisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat edilen Ada'nın tedavisi sürüyor
Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Bazı illerde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bitlis polisi "her temas bir iz bırakır" ilkesiyle 15 ayda 355 suçluyu yakaladı

Bitlis polisi "her temas bir iz bırakır" ilkesiyle 15 ayda 355 suçluyu yakaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet