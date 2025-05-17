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Kültür

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Ezgi Yerli'nin ünlü ressamların eserlerini, canlı olarak sergilemesi ilgi gördü.

Serdar Adıyaman  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar Fotoğraf: Serdar Adıyaman/AA

Bitlis

Alpaslan Ortaokulu'nda görevli Yerli, ünlü ressamların tablolarını canlandırmak için çalışma yürüttü.

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Resimlerdeki karakterlere benzemeleri için aynı kostümleri giyen ve aynı makyajı yapan öğrenciler, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, Gustave Doyen ve Johannes Vermeer gibi tanınmış ressamların tablolarını canlandırdı.

Tablodaki karakterlere bürünen öğrenciler, okulda düzenledikleri etkinlikle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yerli, gazetecilere, çalışmanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Güzel bir deneyim yaşadıklarını belirten Yerli, şunları kaydetti:

"Tablolar canlanıyor' adı altında yaptığımız bu projeyle, öğrencilerimizle sanat tarihine yolculuk yaptık. Amacımız, öğrencilere sanatı sevdirmek ve sanata olan ilgilerini artırmaktı. Bu süreçte özgüvenleri gelişti, sanatı eğlenerek öğrendiler. Sınıfımızı bir sanat galerisine dönüştürdük. Diğer öğrencilerin de ilgisini çekti. Hepimiz için unutulmaz bir deneyim oldu."

Öğrenciler ise ünlü ressamları ve tabloları canlandırmanın heyecan verici olduğunu belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

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