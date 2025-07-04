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Yaşam

Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istemiyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak 18. kez kol bağlayacak 45 yaşındaki Osman Aynur, gelecek yıl da Kırkpınar'da güreşmek istiyor.

Cihan Demirci  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istemiyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Osman Aynur, AA muhabirine, 2002 yılından bu yana Kırkpınar'da başpehlivan olarak güreştiğini söyledi.

Er Meydanı'nda 18. kez kol bağlayacağını ifade eden Aynur, "Hedefim ve hayalim bu yıl inşallah güzel bir derece yapmak. Sahadaki en yaşlı başpehlivan benim. Bir hayalimiz daha var. O da gelecek güreşmek. Bu yılki performans ile lig müsabakalarındaki puanlara göre olur inşallah." dedi.

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Kırkpınar'da güzel anılar biriktirdiğini anlatan Aynur, hem başpehlivanlık hem de yağlı güreşte antrenörlük yaptığını anlattı.

Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'i çalıştırdığını dile getiren Osman Aynur, "Benim kemer aldığım yıllardaki küçük çocuklar, şimdiki şampiyonlar. Hatta benim kemer aldığım yıl da Yusuf da arkamdan koşuyormuş. Şimdi sıra bize düştü, biz Yusuf'un arkasından koşuyoruz." diye konuştu.

Osman Aynur, Yusuf Can Zeybek ile iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, kemeri Antalya'ya götürmek istediklerini dile getirdi.

"Abdestimi alır dualı çayıra çıkarım"

Osman Aynur, Kırkpınar'da ısınmadan sahaya çıkmadıklarını anlattı.

Kispeti giyip direk güreşmediklerini anlatan Aynur, "Güreşmeden önce ısınırım. Sonrasında abdestimi alır dualı çayıra çıkarım. Ben de Yusuf da sonuna kadar güreşiriz." ifadelerini kullandı.

Osman Aynur, yağlı güreşe pehlivan kazandırmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim burada iyi olduğum dönemlerdeki isimlerin tamamı şu anda kulede ya da federasyonda. Ben Taha Akgül ile minderde final yapmıştım şimdi federasyon başkanı oldu. Ahmet Taşçı, Cino Mehmet, Antalyalı başpehlivanlar Hasan Gündoğdu, Hasan Tuna ve ismini sayamadığım birçok pehlivan....Devrelerimin çoğu kulede güreşi yönetiyor. Hatta bazen güreş yaparken yenildiğimde itiraz ediyorum kuleye. 'İtiraz etmeyi bırak yanımıza gel artık.' diyorlar. Ben niye geleyim iyi kötü bileğim tutuyor. Rakiplerimi yeniyorum, genç çocuklara tecrübe katıyorum. Artık yensem de yenilsem de önemli değil, yeni pehlivanlara katacaklarım var. Bu kültürü devam ettireceğiz."

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