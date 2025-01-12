Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,275.00
BTC/USDT
94,934.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca ile Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti

Trabzon'da yaşayan 17 yaşındaki Yavuz Selim Durmuş, kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde 5 aylık eğitim bursu kazanıp, çocukluk hayali olan Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etme imkanı buldu.

Sinan Uçar  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca ile Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti

Trabzon

Ortahisar ilçesindeki Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Durmuş, Ertuğrul Fırkateyni'nin 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında kayalara çarparak batması sonucu hayatını kaybedenlerin bir kısmının Trabzonlu olması nedeniyle büyüklerinden dinlediği hikayelerden etkilenerek araştırma yapmaya karar verdi.

Geminin görev amacı ve sonrasında yaşanılanlarla ilgili internet ve çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilerin ardından Japonca öğrenen Durmuş, Lise Öğrencilerine Yönelik Japonya Eğitim Programı'na başvuruda bulundu.

Bursluluk sınavını kazanan ve 5 ay süreyle Japonya'da eğitim alan Durmuş, hayalini kurduğu Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret ederek dil bilgisini geliştirme imkanı da sağladı.

Yeni hedefi Japonya'da üniversite eğitimi almak

Durmuş, AA muhabirine, Japonya'da kendisini ağırlayan gönüllü ailesiyle çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Büyüklerinin anlattığı hikayelerden çok etkilendiğini dile getiren Durmuş, "Japonya'daki kazada atalarımızın şehit olduğunu öğrendim. Mezarlarını ziyaret ederek dua etmeyi hayal ettim. Kendi motivasyonumu oluşturup Japonca öğrendim. Japonya'nın açmış olduğu sınavın bursunu kazandım. Bu bursla beraber bir Japon ailenin yanında yaşadım ve bir lisede eğitim gördüm." ifadelerini kullandı.

Durmuş, tarihi olaylara merakının coğrafya öğretmeni babası Ziya Durmuş'un sayesinde daha da arttığına işaret ederek, "Japonya'da yanında kaldığım ailemin desteğiyle beraber anıt mezara bir ziyaret düzenledik. Japonya'da atalarımın isminin kayıtlı olduğunu öğrendim. Mezarlıkta duamı ettim. Oradakilere atalarıma ve arkadaşlarına yardım ettikleri için teşekkür ettim." dedi.

Japonya'da bulunmaktan ve hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Durmuş, yeni hedefinin Japonya'da üniversite eğitimi almak olduğunu kaydetti.

"Onur duyduk"

Baba Ziya Durmuş ise oğlunun Japonya'ya gitme isteğini daha önce hayal olarak gördüklerini ifade ederek, "Bu süreci kendi planladı, kendi organize etti. Ankara'dan telefon geldiğinde ben bile şaşırmıştım. Tarihi açıdan dedelerinin yerlerini ziyaret etmiş olması, ülkemizde 500 civarında şehidin olduğu yeri ziyaret etmesi bizleri memnun etti. Onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narlı-Marmara feribot hattındaki bazı seferler iptal edildi
Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 yılı hac protokolünü imzaladı
Gökçeada-Kabatepe hattındaki seferler yarın yapılamayacak

Benzer haberler

Trabzonspor Kulübü, milli boksör Havvanur Kethüda'yı renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, milli boksör Havvanur Kethüda'yı renklerine bağladı

Kendi imkanlarıyla öğrendiği Japonca ile Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti

Dolgu ve alüvyon alanlar depremin daha şiddetli hissedilmesine neden olabiliyor

Hamsi ihracatından elde edilen gelir 2024'te yüzde 10 arttı

Hamsi ihracatından elde edilen gelir 2024'te yüzde 10 arttı
Türk somonu ihracatı 2024'te 498 milyon doları buldu

Türk somonu ihracatı 2024'te 498 milyon doları buldu
Trabzon'un fındık ihracatı 2024'te 836,5 milyon dolara ulaştı

Trabzon'un fındık ihracatı 2024'te 836,5 milyon dolara ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet