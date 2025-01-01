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Yaşam

Kartalkaya'da tatilciler 2025'in ilk gününde kayak keyfi yaptı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Kartalkaya'da tatilciler 2025'in ilk gününde kayak keyfi yaptı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kent arasında bulunan Kartalkaya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler yeni yıla coşkuyla girdi.

Yapay karlamayla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistleri dolduran tatilciler, 2025'in ilk gününde kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

Merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel de yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Hafta sonunda ise bu oran günübirlik tatilcilerle yüzde 95'e yükseliyor.

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