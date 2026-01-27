Dolar
logo
Yaşam

Kars'ta babaannesini kucağında taşıyarak gündeme gelen torun, duygularını AA'ya anlattı

Kars'ın Selim ilçesinde babaannesini sağlık sorunları nedeniyle kucağında taşıyarak gündeme gelen Gökhan Yıldız, "O küçükken bize çok baktı, şimdi roller değişiyor bizim sıramız." dedi.

Cüneyt Çelik  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Kars'ta babaannesini kucağında taşıyarak gündeme gelen torun, duygularını AA'ya anlattı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

İlçeye bağlı Büyükdere köyünde oğlu Ahmet Yıldız'ın yanında yaşayan 5 çocuk, 16 torun sahibi, 93 yaşındaki Ayşe Yıldız'ı torunu Gökhan Yıldız, Selim Devlet Hastanesine götürmek istedi.

Yanlışlıkla Selim Aile Sağlık Merkezine giden ve babaannesini yaşlı olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kucağında taşıyan Gökhan Yıldız, yanlış yere geldiğini fark edince aracına döndü.

Aynı zamanda "evde sağlık hizmeti" alan Ayşe Yıldız'ı Selim Devlet Hastanesine götüren torunu Gökhan Yıldız, babaannesini burada tedavi ettirdi.

Babaannesini kucağında taşıyarak gündeme gelen Gökhan Yıldız, AA muhabirine, hastane yerine yanlışlıkla aile sağlık merkezine gittiğini ifade ederek, "Evde sağlık hizmeti önce köye geldi, bakımını yaptı daha sonra hastaneye davet etti. İlçeye gittiğimizde ilk olarak sağlık ocağını biliyorduk, oraya gittim. O sırada doktor aradı yerlerinin hastanede olduklarını söyledi. Oradan döndüm hastaneye geldim." dedi.

"Babaannem yürüme zorluğu çektiği için kucağımda taşıdım"

Yıldız, kar nedeniyle aracı bahçenin yanına bıraktığını anlatarak, "Babaannem yürüme zorluğu çektiği için kucağımda taşıdım. Bir evde bir yaşlı varsa o ev huzur doludur, nenemizi çok seviyoruz. O küçükken bize çok baktı, şimdi roller değişiyor bizim sıramız." diye konuştu.

Babaanne ve torunun gündeme gelen görüntülerini çeken Eda Erdem ise "Her görenin benimle aynı şeyleri hissettiğini düşünüyorum. Video çekerken ben de şunu düşündüm: Ben de bir gün yaşlanacağım benim de çocuğum var o da bana böyle güzel merhametli bakar mı? Bu video çekerken bu kadar insanların kalbine dokunacağını düşünmemiştim, herkese güzel bir örnek olmuş oldu." ifadesini kullandı.

