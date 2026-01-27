Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ikili görüşme gerçekleştirdi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı'nda "boşanmada kusur ilkesi" ve "süresiz nafaka" konularını ele alacaklarını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Uçum başkanlığındaki "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" Çankaya Köşkü'nde yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Uçum, Türk toplumunun temeli olan ailenin, milli ve manevi değerleri nesilden nesile aktaran, inancı, ahlakı, edebi, saygıyı ve sevgiyi fertlere ilk öğreten kurum olduğunu söyledi.

Güçlü bir millet ve huzurlu bir toplum olabilmenin en önemli şartının, güçlü ve sağlam bir aile yapısına sahip olmaktan geçtiğine işaret eden Uçum, "Evlenme ile kurulan aile yapısının devamlılığını elbette temenni ediyoruz ancak bazı nedenlerden dolayı evliliklerin boşanma ile sona erdiği de bir gerçektir. İşte bugünkü çalıştayımızda boşanmada kusur ilkesi ve buna bağlı olarak süresiz nafaka konularını ele alacağız." diye konuştu.

Uçum, kanunda 1926'dan bu yana boşanmaya ilişkin korunan sistemin "kusur ilkesine" dayandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Buna göre boşanmanın gerçekleşebilmesi için eşlerden birinin kusurlu veya daha ağır kusuru olması gerekiyor. Ancak bugün için kusura dayalı boşanma sisteminin eleştirildiğini, bu konuda çeşitli itirazların olduğunu gözlemliyoruz. Eleştiriler, bir evlilikte kusurun hangi eşte ve ne miktarda bulunduğunu tespit etmenin oldukça zor olduğu noktasında yoğunlaşıyor.

Öte yandan, toplumun temeli olan aile kurumunun boşanma davalarının uzun sürmesinden zarar görmemesi için etkili önlemlerin alınması da gerekiyor. Zira uzun süren davalardan en çok kadınların zarar gördüğü biliniyor. Özellikle uzun süren davalar, kadınların yeniden evlenme ve çocuk sahibi olma imkanlarını ortadan kaldıracak sonuçlara sebebiyet verebiliyor."

"Süresiz nafaka hakkında değerlendirmeler yapacağız"

Uçum, çalıştayda ele alınacak bir diğer konunun ise "yoksulluk nafakası" olduğunu belirterek, "Malum olduğu üzere, mevzuatımızda nafakaya süresiz olarak hükmedilebiliyor. Bu hususta, toplumumuzda süresiz nafakanın hakkaniyetsiz olduğu ve adil olmadığı yönünde çok ciddi bir algı bulunduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, çalıştayımızda aile hukukunda güncel sorunlar olarak boşanmada kusur ilkesi, boşanma davalarının uzun sürmesi ile süresiz nafaka uygulaması hakkında genel değerlendirmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yetkilileri, yargı mensupları ve akademisyenler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenlendi
