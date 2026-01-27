Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan alanlara sınav sonucuna göre 10 müfettiş yardımcısı alacak.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 23 Şubat-2 Mart'ta "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Adaylarda, 35 yaş altı olma ve KPSSP3 puan türünde en az 55 puan alma şartı aranacak.
Sınava ilişkin bilgilere, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilir.