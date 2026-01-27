Dolar
43.40
Euro
51.86
Altın
5,062.52
ETH/USDT
2,917.10
BTC/USDT
87,698.00
BIST 100
13,073.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ikili görüşme gerçekleştirdi
logo
Gündem

Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında açık bulunan alanlara sınav sonucuna göre 10 müfettiş yardımcısı alacak.

Fırat Taşdemir  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 23 Şubat-2 Mart'ta "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylarda, 35 yaş altı olma ve KPSSP3 puan türünde en az 55 puan alma şartı aranacak.

Sınava ilişkin bilgilere, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenlendi
Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak

Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak

Diyanet yurt dışında görevlendirmek üzere 100 din görevlisi alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet