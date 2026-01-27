Dolar
43.40
Euro
51.86
Altın
5,062.52
ETH/USDT
2,917.10
BTC/USDT
87,698.00
BIST 100
13,073.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ikili görüşme gerçekleştirdi
logo
Gündem

Bakan Bolat'ın Macaristan ziyareti iki ülke işbirliklerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak

Ticaret Bakanı Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto eş başkanlıklarında yarın yapılacak Türkiye-Macaristan JETCO 2. Dönem Toplantısı'nda birçok alanda ekonomik bağların ve mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Seda Tolmaç  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Bakan Bolat'ın Macaristan ziyareti iki ülke işbirliklerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın Budapeşte'de mevkidaşı Bakan Peter Szijjarto ile Türkiye-Macaristan  Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'na katılacak. Toplantı kapsamında "JETCO Protokolü"ne imza atılacak.

Bolat, toplantının ardından Macar ve Türk iş insanlarının yer alacağı Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Macaristan ile ticari ve ekonomik bağları daha da kuvvetlendirmek amacıyla yapılacak JETCO 2. Dönem Toplantısı kapsamında, ticaret ve yatırımlar, üçüncü ülkelerde işbirliği, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, savunma sanayisi, enerji, ulaştırma ve lojistik, gümrükler, bankacılık ve finans, rekabet hukuku, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, KOBİ'ler, tarım ve su yönetimi, standardizasyon, metroloji, helal akreditasyon, eğitim, spor, turizm ile vize, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, yeşil ve dijital ekonomi gibi Avrupa Birliği konularında işbirliğinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

İkili ticarette hedef 10 milyar dolar

İki ülke arasındaki dostluk ve her alandaki yakın işbirliği JETCO, Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) gibi üst düzey toplantılar, karşılıklı ziyaretler ve imzalanan anlaşmalarla her geçen gün gelişiyor.

İkili ticaret hacmi son 5 yılda iki kat artışla 2025 sonunda 5,1 milyar dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından 10 milyar dolarlık yeni ikili ticaret hacmi hedefi belirlenmişti. Bakan Bolat'ın ziyaretinde bu yolda atılabilecek yeni adımların da değerlendirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova'da TRT ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Mobil Gazetecilik Atölyesi başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Ayn-el Arab bölgesindeki insani koridor sorunsuz şekilde işliyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı Oramiral Brad Cooper ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Aile Hukukunda Güncel Sorunlar Çalıştayı" düzenlendi
Diyanet 10 müfettiş yardımcısı alacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bolat: Dünyanın 138 ülkesinde Türk müteahhitlerinin eserleri var

Bakan Bolat: Dünyanın 138 ülkesinde Türk müteahhitlerinin eserleri var

Bakan Bolat'ın Macaristan ziyareti iki ülke işbirliklerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 2025'te 8 milyon 400 bin ihracat ve ithalat konteyneri gümrüklerimizden geçiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı
Bakan Bolat: İspanya’ya ihracatın ilk kez 10 milyar doları aşması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşün göstergesidir

Bakan Bolat: İspanya’ya ihracatın ilk kez 10 milyar doları aşması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşün göstergesidir
Bakan Bolat: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile büyük projelerin ortaya çıkmasına destek vermiş olacağız

Bakan Bolat: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile büyük projelerin ortaya çıkmasına destek vermiş olacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet