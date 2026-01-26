Dolar
43.38
Euro
51.47
Altın
5,087.10
ETH/USDT
2,892.90
BTC/USDT
87,979.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ülkemizin üretim gücünün dünyaya açılmasında, ticaretimizin sağlıklı ve rekabetçi biçimde büyümesinde hayati bir görev üstlenmektedir." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından, Dünya Gümrük Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Gümrüklerin, ticaretin hızlandığı, tedarik zincirlerinin küreselleştiği dünyada yalnızca sınır kapıları değil, ekonominin güvenli akışını sağlayan stratejik merkezler olduğuna işaret eden Bolat, "Ülkemizin üretim gücünün dünyaya açılmasında, ticaretimizin sağlıklı ve rekabetçi biçimde büyümesinde hayati bir görev üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bolat, tüm gümrük personellerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük teşkilatımız, dijitalleşme, risk analizi ve modern denetim anlayışıyla hızlı, şeffaf ve güvenilir bir yapıyı kararlılıkla güçlendirmekte, ticaretin kolaylaştırılması ile sınır güvenliğini birlikte temin etmektedir. Bu vesileyle, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm gümrük personelimize teşekkür ediyor, Dünya Gümrük Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda yakalanan 38 şüpheli adliyede
Sivas'taki Ulaş Baharözü Barajı'nda su tutuldu
Türkiye ve dünya gündemi
Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 3 bin 635 subay ve astsubay istihdam edilecek
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı

Bakan Bolat: İspanya’ya ihracatın ilk kez 10 milyar doları aşması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşün göstergesidir

Bakan Bolat: Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile büyük projelerin ortaya çıkmasına destek vermiş olacağız

Ticaret Bakanı Bolat: Dış ticarette önceliğimiz ihracattır

Ticaret Bakanı Bolat: Dış ticarette önceliğimiz ihracattır
Gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline de geçit verilmiyor

Gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlaline de geçit verilmiyor
Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti

Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet