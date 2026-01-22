Ticaret Bakanı Bolat: Dış ticarette önceliğimiz ihracattır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Milli gelirimizin yarısından fazlasında ihracat ve ithalat rakamlarının payı var. Dolayısıyla dış ticaret olmazsa olmazımızdır. Dış ticarette de önceliğimiz ihracattır." dedi.
Bakan Bolat, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada düzenlenen "İş Dünyasıyla Toplantı" programında konuşan Bolat, Düzce'nin ihracatta 19'uncu büyük il konumuna geldiğini, 2 milyar dolar civarında dış satım yaptığını söyledi.
Bolat, kentin çok büyük dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, ithalatının 260 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıllık süreçte Türkiye'nin her yerinde yaptığı hizmetler ve eserlerden Düzce'nin de nasibini aldığını belirten Bolat, "Bu anlamda bugüne kadar Düzce'de yapılan hükümetimizin çalışmalarının parasal karşılığı 73 milyar lira tutarındadır. Bu desteklere, katkılara devam edeceğiz." diye konuştu.
Düzce'nin ekonomisinin "4T" temeline dayanacağını anlatan Bolat, "Bunlar ticaret, tarım, turizm, taşımacılık. '4T, 1S' diyebiliriz, o da sanayi. Başta organize sanayi bölgesi olmak üzere hızla gelişen sanayileriyle Düzce gerçekten geleceği karşılamakta." ifadesini kullandı.
İç ticarette sektörel düzenlemeler ve denetimlerle, tüketicinin korunmasıyla alakalı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bolat, şöyle devam etti:
"2 milyon 300 bine yakın esnafımız, 3 bine yakın esnaf odamız var, 1000'e yakın esnaf kefalet kooperatifimiz var. 2 milyon 300 bin kadar da şirketler var MERSİS'e kayıtlı. Onlarla hemhal oluyoruz, sorunlarını çözme gayretindeyiz. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Dış ticarette, ihracatı destekleyen kararlarımız ve tedbirlerimiz var. Ticaret Bakanlığımızın bütçesinin yüzde 60'ı ihracatı desteklemelere ayrılmakta. 75 milyar liralık bütçemizin bu yıl 45 milyarını ihracatçılarımıza inşallah tahsis edeceğiz."
"Türkiye'miz büyük atılımla dış ticaretini geçen yıl 820 milyar dolara çıkardı"
Bolat, ithalattaki düzenlemelere değinerek, şöyle devam etti:
"Yerli ve milli üretimi desteklerken ve haksız rekabeti yasa dışı ticarete karşı korurken, dış ticarette ürün güvenliği, ithalat mevzuatı Bakanlığımız tarafından çıkarılıyor. Türkiye'miz hamdolsun büyük atılımla toplam dış ticaretini, mal ve hizmetlerin ihracat ve ithalatı olarak geçen yıl 820 milyar dolara çıkardı. Milli gelirimiz de yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 538 milyar dolara ulaşmıştır, ilk 9 ay sonunda. Milli gelirimizin yarısından fazlasında ihracat ve ithalat rakamlarının payı var. Dolayısıyla dış ticaret olmazsa olmazımızdır. Dış ticarette de önceliğimiz ihracattır."
Türkiye'nin geçen yıl 396 milyar dolarla mal ve hizmet ihracat rekoru kırdığına işaret eden Bolat, "Burada da sizin payınız vardır. Hepinize şükranlarımızı sunuyoruz. Cari açığımız ilk 11 ay sonunda 22 milyar dolar civarındadır yıllıklandırılmış olarak. Bu da milli gelirimiz içinde yüzde 1,4 pay oluşturuyor. Bu makul bir düzeydir." değerlendirmesinde bulundu.
Bolat, enerji ve altın ithalatı çıkarıldığında dış ticaret açığı vermediklerini belirterek, "Her ne kadar altın ithalatının miktar olarak yüzde 50'ye yakın son 3 yılda azalması söz konusu olsa da ons başına dolar değeri arttığı için toplamda yaklaşık 24-25 milyar dolara yakın altın ithalatımız oldu. Yaklaşık da 62,5-63 milyar dolar enerji, doğal gaz, petrol ve petrol yağları ithalatımız oldu." dedi.
Yerli üretimin artmaya başladığından bahseden Bolat, "Şu anda günlük petrol tüketimimizin yüzde 15'ini yerli kaynaklarla üretiyoruz. 'Sakarya doğal gaz yatağı'nda hızla üretim artmakta ve bugün yaklaşık 6,5 milyon hane Türkiye'de üretilen yerli doğal gazı kullanıyor. Gerek konut gerek sanayi gerekse de elektrik üretiminde yaklaşık 35 milyar dolar civarında doğal gaz tüketimimiz var. Yerli üretim arttıkça enerji faturası da inşallah giderek azalacak." diye konuştu.
Bolat, Türkiye'nin kuzeyi, güneyi ve doğusunda savaşların olduğunu, dünya ekonomi sisteminde fay hatlarının çatırdadığını anlatarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan parasal, ekonomik, dış ticaret, siyaset ve askeri düzende çok ciddi sarsıntıların bulunduğunu kaydetti.
Böyle bir dönemde Türkiye'nin çok başarılı şekilde yönetildiğini vurgulayan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımız ve bugüne kadarki kurmayları, bütün teşkilat arkadaşları, Cumhur İttifakı'nda yer alan kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve ekibi, hep birlikte Türkiye'nin istikrar içinde yükselmesi, ekonomisiyle, ticaretiyle, istikrarıyla, asayişiyle, güçlü savunmasıyla dünyada 1000 yıldır bu coğrafyadaki varoluş mücadelemizi daha uzun yıllar devam ettirme gayretleri için hepimiz canla başla çalışıyoruz."
"Terörü söküp attık"
Bakan Bolat, terörle mücadeleye değinerek, "Bu topraklardan terörü, polisimizin, askerimizin ve devlet başkanımızın üstün çabalarıyla söküp attık. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de de söküp attık." ifadesini kullandı.
Bolat, etraftaki sıcak savaşlardan Türkiye'ye ateş parçası dahi düşürtmediklerinin altını çizerek, "Çok başarılı dış politika, güçlü ordu, güçlü savunma ve güçlü ekonomimizle halkımızı bu alanlarda asla tedirgin ettirmedik. Türkiye bölgede güçlü, istikrarlı ülke, devlet. Güçlü ordusu ve güçlü ekonomisi var. Sadece bölgesel lider ve oyun kurucu değil, artık küresel ülke ve oyun kurucu konumuna geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız da küresel lider konumuna geldi." diye konuştu.
Dünyanın neresine giderlerse gitsinler Türkiye'nin adını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini, Türk ekonomisinin gücünü, Türkiye'nin kıymetli ürünlerinin methini duyduklarını ve bundan iftihar ettiklerini belirten Bolat, görüşmelerde bunların kendilerine faydasının olduğunu kaydetti.
Bolat, Düzce'nin sanayi, lojistik ve turizm projelerinin olduğunu dile getirerek, bunları geliştireceklerini belirtti.
Verdikleri desteklerden bahseden Bolat, AK Parti döneminde Düzce'de şu ana kadar 4,3 milyar lira esnaf için finansman desteği sağlandığını açıkladı.
Ülke genelinde yaklaşık 4 milyon 600 bin esnafa 740 milyar lira finansman desteği kullandırıldığını bildiren Bolat, yarın İstanbul'da ihracatçılar için yeni kredi mekanizmasını açıklayacaklarını söyledi.
Bolat, Ticaret Bakanlığı, Düzce Üniversitesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle İhracat Akademisi çalışmalarını da başlatacaklarını sözlerine ekledi.
Bolat, konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda iş insanlarının sorularını yanıtladı.
Düzce Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık da programda konuşma yaptı.
Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karslıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile iş insanları katıldı.
Bolat, programı kapsamında MHP İl Başkanlığını ve MÜSİAD Düzce Şubesini de ziyaret etti.
Bakan Bolat, AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Düzce Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na da katıldı.
Burada konuşan Bolat, Ankara dışına çıkıp teşkilat mensuplarıyla, vatandaşlarla bir araya geldiklerinde motivasyonlarının arttığını belirterek, onları dinlemenin, dertleriyle ilgilenmenin görevleri arasında yer aldığını söyledi.
Türkiye'de 23 yıldır üst üste iktidar olan başka bir parti ve lider olmadığını dile getiren Bolat, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet ettiklerini kaydetti.
Bolat, AK Parti'nin 23 yıllık hizmet kervanının "nereden nereye" cümlesiyle özetlenebileceğini belirterek, Türkiye'ye eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye her alanda önemli eser ve hizmetler kazandırdıklarını aktardı.
Cumhur İttifakı olarak eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade eden Bolat, vatandaşların seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy vererek yönetimin devamlılığını sağladığını dile getirdi.
Bolat, son dönemde Türkiye'de yaşanan depremlere dikkati çekerek, "O şehirlerimizi inşa ettik, imar ettik. Dünyada bu kadar büyük organizasyonu, bu kadar kısa bir sürede yapabilen başka bir mekanizma, başka bir yönetim bulamazsınız." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalardan bahseden Bolat, "Daha 3 yıl dolmadan 2 yıl 9 ayda 455 bininci hak sahibine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından evi, dükkanı, köy evi teslim edildi." ifadesini kullandı.
"21 çeyrektir ekonomimiz büyümeye devam ediyor"
Bolat, Türkiye'nin kuzey, güney ve doğusunda savaşların sürdüğüne, dünya ekonomisinin durgun ve dünya ticaretinin temellerinde sarsıntılar olduğuna işaret ederek, buna rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini söyledi.
Türkiye'nin 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirten Bolat, Türkiye'nin 2025 yılının 9 ayında yüzde 3,7 büyüdüğünü kaydetti.
Bolat, 21 çeyrektir Türk ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İşsizlik oranımız geçen sene yüzde 8,6 ile kapandı. Bu şu demektir, 31 aydır işsizlik oranı tek hanede, enflasyonu, hayat pahalılığını yüzde 76'lardan 19 ayda yüzde 30,89'a düşürdük. Gıda enflasyonunu geçen yıl itibarıyla yüzde 28'e düşürdük. İnşallah enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelede bu yıl çok önemli kritik bir dönemeç. Yüzde 20'li rakamların en dibine kadar bunu indirmeye kararlıyız."
Döviz ihtiyaçlarını dengelediklerini aktaran Bolat, ithalatta döviz sorunu yaşamadıklarını belirtti.
Bolat, istihdam piyasasının canlı olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Büyüme trendi devam ediyor. Enflasyon düştükçe faizler de düşüyor ve ekonomik büyümemiz hızlanacak. Allah'ın izniyle piyasalardaki canlılık daha da artacak. Bu arada hızlı trenler, altyapı yatırımları, enerji yatırımları, ulaştırma yatırımları da devam ediyor. Türkiye'nin üstü altı tamamen yenilendi.
Gelişmiş ülkelere bugün gidin, 20, 30 ve 40 yıldır altyapı, üstyapı yatırımı yapmadıkları için bir eskime ve gerileme var. Bizim bütün altyapılarımız, üstyapılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz tarafından yenilendi. Bunlar yapılmasaydı ekonomimiz 6 kat dolar bazında büyüyemezdi. İhracatımız mal ve hizmetlerde 7,6 kat artamazdı. Onun için bunlar gerekli çalışmalardı ama insana hizmet etmek temel şiarımız olduğu için eğitim, sağlık, sosyal yardım, enerji, elektrik ve doğal gaz fiyatlarını yüzde 50'den fazla sübvanse ederek vatandaşımıza kolaylık sağladık."
"Kriz edebiyatı yapanlara, umutları söndürmeye çalışanlara itibar etmeyelim"
Bütçede deprem harcamaları azaldıkça emekliye, esnafa, çiftçiye daha iyi imkanlar sağlayacaklarını ifade eden Bolat, önlerinin açık olduğunu söyledi.
Bolat, terörün kökünü kazıdıklarını dile getirerek, Türkiye'nin küresel oyuncu olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dünyanın en etkili liderleri arasında yer aldığını kaydetti.
Bunun için felaket tellallığı, kriz edebiyatı yapanlara ve umutları söndürmeye çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Bolat, el ele, gönül gönüle vererek, "halka hizmet Hakk'a hizmet" anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Bolat, katılımcılara teşekkür ederek, "İnançlı, şuurlu, davasına tutkun, liderinin peşinden giden AK Parti camiası olarak büyüyeceğiz. Üye sayımız 11 milyon 500 bini aştı. Her birimiz 2 kişiyi ikna etsek onları bu kervana dahil etsek sayımız 34,5 milyon olacak. Halkımızla konuşacağız ve onları bu hizmet kervanına davet edeceğiz." diye konuştu.
Programa Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile eski AK Parti Düzce Milletvekili Celal Erbay da katıldı.
Bu arada Bakan Bolat, programı kapsamında Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde, Belediye Başkanı Özlü ve kent protokolüyle toplantı yaptı.
Bolat'a, kentte faaliyet gösteren Volta Motor tarafından üretimi yapılan elektrikli otomobil tanıtıldı.