Gündem

Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Bağcılar'da bir evde yaşayan ve karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Ahmet Cemil Yeşilmen, Hikmet Faruk Başer  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Bağcılar'da karbonmonoksitten zehirlendiği değerlendirilen 3 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Ergün Haktanıyan - AA

İstanbul

Demirkale Mahallesi 1723 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan yakınlarından 2 gündür haber alamayan bir kişi durumu gece saatlerinde polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirledi. Ocak üzerindeki tencerede de yemek bulunduğu ve evde yoğun koku olduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramalarda, İ.M. (72), Z.M. (6) ve F.M.'nin (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşadığı belirlenen B.M. (36) ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, evde İGDAŞ ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu kişilerin karbonmonoksitten zehirlenmiş olabileceği değerlendirildi.

Hayatını kaybedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


