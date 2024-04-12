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Yaşam

Kars'ın kar sularıyla canlanan eşsiz doğasında ilkbahar güzelliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbaharın etkisiyle karlar yavaş yavaş erirken canlanan doğada çok sayıda kızıl sincap ve çeşitli kuş türleri görülmeye başlandı.

Hüseyin Demirci  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Kars'ın kar sularıyla canlanan eşsiz doğasında ilkbahar güzelliği Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

İlkbaharda etkili olan yoğun kar yağışıyla kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ilçede, son günlerde havaların ısınmasıyla karlar erimeye doğa canlanmaya başladı.

Karların erimesiyle Hançerli Düzünde büyük göletler oluştu.

Martı, balıkçıl, yeşilbaş ördek ve angut gibi kuşlar sulak alanlarda beslenirken kızıl sincaplar da ormanda görülmeye başladı.

Kaya kartalı ve kızıl şahinler de çayırlık alanlarda av peşinde görüntülendi.

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