Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi
Bingöl'de yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.
Bingöl
Kentte kar yağışı dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentin çevresindeki dağlar ile çeşitli yapılar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.
Karlı dağlar, Çapakçur Viyadüğü ile yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi, dronla görüntülendi.
