Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,960.00
BTC/USDT
89,604.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi

Şanlıurfa'da iki gün etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Balıklıgöl yerleşkesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Cebrail Caymaz  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Şanlıurfa

Kentte iki gün önce başlayan ve dün sabah yoğunlaşan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini düşürdü.

Beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturan tarihi Balıkgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa Kalesi, Kızılkoyun Nekropolü, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Arkeoloji Müzesinin çevresi dron ile görüntülendi.

Vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Başbakanı Üstel: Bütün engelleri anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük destekleriyle aşıyoruz
Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi
Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu
Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü
MSB kaynaklarından, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağı" iddiasına yalanlama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi

Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi

İspanya'nın kuzeyinde kötü hava şartları ulaşımı felç etti

Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl karla beyaza büründü

Kars'ta evleri ve araçları karla kaplanan köylülerin zorlu kış mesaisi

Kars'ta evleri ve araçları karla kaplanan köylülerin zorlu kış mesaisi
Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi

Karla kaplı Bingöl dronla havadan görüntülendi
Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı

Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet