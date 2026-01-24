Karla kaplanan Balıklıgöl ve çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi
Şanlıurfa'da iki gün etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen Balıklıgöl yerleşkesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.
Şanlıurfa
Kentte iki gün önce başlayan ve dün sabah yoğunlaşan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini düşürdü.
Beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturan tarihi Balıkgöl Yerleşkesi, Şanlıurfa Kalesi, Kızılkoyun Nekropolü, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ve Arkeoloji Müzesinin çevresi dron ile görüntülendi.
Vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, fotoğraf çektirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı