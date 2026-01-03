Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
Yaşam

Karla buluşan Kastamonu'nun sahil şeridindeki eşsiz güzellikler dronla görüntülendi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Bozkurt ve İnebolu'da, kar yağışının ardından doğa beyaza büründü.

Semih Yüksel  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Karla buluşan Kastamonu'nun sahil şeridindeki eşsiz güzellikler dronla görüntülendi Fotoğraf: Semih Yüksel/AA

Kastamonu

İlçelerin yüksek rakımlı mahalle ve köylerinde kar kalınlığı birçok noktada yarım metreyi aştı.

Kar yağışının durmasıyla bölgede kendini gösteren güneşli hava, doğada eşsiz görüntüler oluşmasını sağladı.

Bozkurt'un İlişi köyüne bağlı Cumayanı mevkisinde doğada sonbahardan kalma renk tonları, karın beyazıyla kaplandı.

Mevsimin güzellikleri tarihi evlerle bir araya gelince ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıktı.

İnebolu'nun Evrenye köyünde de Karadeniz'in mavisiyle bütünleşen manzaralar, görenleri bölgenin doğal güzelliklerine hayran bıraktı.

Karın örttüğü balıkçı barınağı, tarihi yapılar ve sahil şeridi boyunca uzanan ormanlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Bölgedeki manzaralar dronla kaydedildi.

