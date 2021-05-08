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Yaşam

Karadeniz'de yunusların tekneyle yarışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Semih Yüksel   | 08.05.2021
Karadeniz'de yunusların tekneyle yarışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kastamonu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana açıklarında yunusların balıkçı teknesiyle yarışı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede balıkçılık yapan Yaşar Günay ve Ömer Köse, avlanmak için Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldı. Avlarını tamamlayarak dönüşe geçen balıkçılara yunuslar eşlik etti.

Balıkçılar, teknelerine uzun süre eşlik eden ve kendileriyle yarışan yunusları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


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