Dolar
39.54
Euro
45.45
Altın
3,385.72
ETH/USDT
2,506.80
BTC/USDT
104,448.00
BIST 100
9,191.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi'nde açıklamalarda bulunuyor Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Yaşam

Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi

Tekirdağ'da su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.

Mesut Karaduman  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi

Tekirdağ

Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü uçuşu yaptıran pilot Okay Güzel, Ayvasıl mevkisinde denizde gördüğü yunusları, dronla görüntüledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güzel, AA muhabirine, 3 yunusun denizde oynadığını görünce onları dronla görüntülemek istediğini söyledi.

Yunusları kayıt altına almanın keyifli olduğunu belirten Güzel, "Yunusları görünce hem sevindik hem de bu güzelliği kayıt altına almak istedim. Bazen böyle yunuslar su yüzeyine çıkarak güzel görüntüler oluşturuyor. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İş insanının İBB'deki hak edişlerini almak için 2 arsasını zorla devrettiği iddiası
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri oldu
Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor
Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tekirdağ'da lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da lavanta tarlaları fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da yunuslar dronla görüntülendi

Yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı

Lise öğrencileri görme engelliler için gözlük geliştirdi

Lise öğrencileri görme engelliler için gözlük geliştirdi
Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca'nın hedefi ikinci kez Avrupa şampiyonluğu

Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca'nın hedefi ikinci kez Avrupa şampiyonluğu
Tekirdağ'da şah kartal ve leylek yavruları halkalanıyor

Tekirdağ'da şah kartal ve leylek yavruları halkalanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet