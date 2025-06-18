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Yaşam

Samsun'da TCSG-87 gemisi ziyarete açıldı

Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açıldı.

Recep Bilek  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Samsun'da TCSG-87 gemisi ziyarete açıldı Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Samsun

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisi, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

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TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyarete açık kısmını ziyaret eden vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

Ziyaretçilerden 83 yaşındaki Mustafa Uğraş, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun her yıl dönümünde gemiyi ziyaret ettiğini söyledi.

Milli ve manevi duygular yaşadığını belirten Uğraş, "Şanlı ordumuzun faaliyetlerine biraz meraklıyım, görmek istedim. Milli duygular hiçbir şeyle izah edilemez. Başka bir şey o ancak insan gülünce veya ağlayınca çıkıyor ortaya. Başka türlü sözlerle anlatılmıyor. Vatan sevgisi, millet olma, devlet olma özelliği, çok değişik bir şey." ifadesini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayan Uğraş, personele görevlerinde başarılar diledi.

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