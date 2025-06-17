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Yaşam

Kastamonu'da tayini çıkan kadın polis ve jandarmaya "özel" veda

Kastamonu'da özel gereksinimli bireyler tarafından tayini çıkan kadın astsubay ile polis memuru için veda programı gerçekleştirildi.

Özgür Alantor  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Kastamonu'da tayini çıkan kadın polis ve jandarmaya "özel" veda Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Astsubay Üstçavuş Semanur Saygılı'nın Van'a, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hilal Yılmaz'ın da Kars'a tayinlerinin çıkması dolayısıyla Mutlu Kafe'de veda programı düzenlendi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üyeleri tarafından organize edilen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden de katıldı.

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Programda pasta kesildi, Saygılı ile Yılmaz'a plaket verildi. Duygusal anlar yaşayan Saygılı ve Yılmaz, programın sonunda özel bireylerle müzik eşliğinde eğlendi.

"Hepsi ailem oldu"

Hilal Yılmaz, AA muhabirine, özel bireylerin ailesi gibi olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bireyler ve aileleriyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Devletimizin ve emniyetimizin her zaman onların yanında olduğunu hissettirebildiysek ne mutlu bize. Hepsi ailem oldu. Buradan ayrılırken çok üzgünüm." dedi.

Programın kendisi için büyük sürpriz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Vedalaşırız diye düşünüyordum ama bu, beklentimin çok çok üzerindeydi. Çok çok özel veda oldu. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Semanur Saygılı da programa davet edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, şu duyguları paylaştı:

"Burası benim ikinci ailem oldu. İlk kez özel bireylerle bu kadar yakınlaşma fırsatı buldum. Çok saf, çok temiz, çok güzel kalpleri var. Hep biz onlar için toplanıyorduk, bu sefer onlar bizim için burada. Bana çok güzel sürpriz oldu. Unutamayacağım bir anı oldu."

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise "Hilal Yılmaz ve Semanur Saygılı, ailelerimizin, çocuklarımızın ablası, kardeşi oldu. Özel bireylerimiz ve ailelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Tayinleri çıktı, gittikleri memleketlerde de aynı sevgi ve özveriyle çalışacaklarına inanıyoruz. Kastamonu'dan ayrılıyorlar ama iki kızımız da yüreğimizden iki cihanda ayrılmayacak." şeklinde konuştu.

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