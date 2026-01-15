Dolar
43.19
Euro
50.26
Altın
4,598.52
ETH/USDT
3,380.00
BTC/USDT
96,948.00
BIST 100
12,389.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, bölgedeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının oluşturduğu manzarayı beyaza bürüdü.

Behçet Alkan  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Kar sonrası Nevşehir'in Ürgüp ilçesi ile Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ve Çavuşin köyü çevresindeki vadilerde peribacaları arasında masalsı görüntüler ortaya çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı turistler, Güvercinlik Vadisi'nde soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlara yem verdi. Vadi yamaçlarında süzülen güvercinler de bölgenin kış manzarasına renk kattı.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vadiler ve peribacalarının sakin görüntüsü dikkati çekti.

Macaristanlı turist Szimonetta Bukta, AA muhabirine, Kapadokya'ya ilk kez geldiğini belirterek, "Kapadokya çok güzel, burayı çok sevdik. Kar altında harika bir manzarası var." dedi.

Zeteny Csöke ise Türkiye'deki gezilerinden çok memnun kaldıklarını, bölgenin tarihi dokusunu beğendiğini kaydetti.

Sinem Bölükbaş da beyaz örtüyle peribacalarının uyumuna hayran kaldığını ifade ederek, "Genellikle yaz mevsiminde geldiğimiz için daha önce hiç kar altında görmemiştim. Karla kaplı manzarası çok güzel." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bükreş'te Rumen mevkidaşı Predoiu ile ortak basın toplantısında konuştu
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, diplomasiden teknolojiye kadar birçok alanda yeni adımlar atıyor
Çanakkale'deki çocuk parkında patlamamış mühimmat bulundu
TRT Genel Müdürü Sobacı: Gençlerimize, milletinin değerleriyle yoğrulmuş bir adres sunuyoruz
Ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı

Michelin'in "tavsiye edilen restoranlar" listesine giren kadınlar, kız öğrencilere burs sağlıyor

Kışın çetin geçtiği Tunceli Ovacık'ta kar yağışı yöre sakinlerini sevindirdi

Kışın çetin geçtiği Tunceli Ovacık'ta kar yağışı yöre sakinlerini sevindirdi
Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Bazı illerde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi

Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet