Yaşam

Kapadokya'da balon turu sis ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi

Kapadokya'da sıcak hava balon turu, sis ve yükseklerde etkili olan rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Behçet Alkan  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Kapadokya'da balon turu sis ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA

Nevşehir

Kapadokya'daki peribacalarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistler, sabahın erken saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi.

Bölgede tur hizmeti sunan firmaların ekiplerince balonlar kamyonetlerle alana getirilirken, uçuş için ön hazırlıklar yapıldı.

Alanda, bir süre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kalkış için onay vermesi beklendi.

Yetkililerin meteorolojik değerlendirmesi neticesi yaklaşık bir saat erteleme verilmesinin ardından yapılan ikinci değerlendirmede tur sis ve rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Balonların oluşturacağı manzarada fotoğraf çekimi için kiraladıkları klasik araçlarla alanda bekleyen turistler ve firma ekipleri kararın ardından alandan ayrıldı.

Bölgede sıcak hava balon turları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün onayı ile hava koşullarının uygun olduğu günlerde düzenlenebiliyor.

