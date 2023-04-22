Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni
logo
Yaşam

Kahramanmaraş'ta üç vakıf depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Kahramanmaraş'ta, İnsan Vakfı, Yeryüzü Çocukları Vakfı ile Kim Var Vakfı tarafından depremzede çocuklara yönelik etkinlik organize edildi.

Veysel Altun  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Kahramanmaraş'ta üç vakıf depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Kahramanmaraş

Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklarla buluşan ekipler çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Etkinlikler, bayram sonuna kadar devam edecek.

İnsan Vakfı üyesi Muhammet Gökçe, AA muhabirine, bir haftadır Kahramanmaraş'ta olduklarını ve depremden etkilenen çocukların psikolojilerini düzeltmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocuklar için oyun istasyonları oluşturduklarını anlatan Gökçe, "İstasyonların içinde halat çekme, mendil kapmaca, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynatıyoruz. Çocuklarımızın içinde bulunduğu zor havayı bir nebze de olsa kırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gökçe, çocukların aktivitelerden son derece mutlu olduklarının altını çizerek, "Bizi en mutlu eden şey çocukların mutlu olmaları. Bizi burada diri tutan, çalışma azmimizi artıran şey de tebessümle bize geri dönüşler oluyor." diye konuştu.

Gökçe, deprem bölgesinde yıl boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
TCG Anadolu gemisini 5 günde 61 bin 231 kişi ziyaret etti
Bayramda dışarıya çıkan İstanbullular yoğunluk oluşturdu
Hatay'da jandarma ekipleri depremzede çocuklara bayramlık ve oyuncak dağıttı
Bakan Akar: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde son 4 günde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta üç vakıf depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Kahramanmaraş'ta üç vakıf depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Kahramanmaraş'ta depremlerde oluşan uzun ve derin yarıklar arazilere de zarar verdi

Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde

TDV ramazanda deprem bölgesindeki 3 milyon kişiye yemek ulaştırdı

TDV ramazanda deprem bölgesindeki 3 milyon kişiye yemek ulaştırdı
Eti Maden çalışanları 2 bin depremzede çocuğa bayram sevinci yaşattı

Eti Maden çalışanları 2 bin depremzede çocuğa bayram sevinci yaşattı
Bakan Kirişci: Depremden etkilenen illerimize yaklaşık 5 milyara tekabül eden bir destek gerçekleşti

Bakan Kirişci: Depremden etkilenen illerimize yaklaşık 5 milyara tekabül eden bir destek gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet