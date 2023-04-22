Kahramanmaraş'ta üç vakıf depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenledi
Kahramanmaraş'ta, İnsan Vakfı, Yeryüzü Çocukları Vakfı ile Kim Var Vakfı tarafından depremzede çocuklara yönelik etkinlik organize edildi.
Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklarla buluşan ekipler çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Etkinlikler, bayram sonuna kadar devam edecek.
İnsan Vakfı üyesi Muhammet Gökçe, AA muhabirine, bir haftadır Kahramanmaraş'ta olduklarını ve depremden etkilenen çocukların psikolojilerini düzeltmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Çocuklar için oyun istasyonları oluşturduklarını anlatan Gökçe, "İstasyonların içinde halat çekme, mendil kapmaca, çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynatıyoruz. Çocuklarımızın içinde bulunduğu zor havayı bir nebze de olsa kırmaya çalışıyoruz." dedi.
Gökçe, çocukların aktivitelerden son derece mutlu olduklarının altını çizerek, "Bizi en mutlu eden şey çocukların mutlu olmaları. Bizi burada diri tutan, çalışma azmimizi artıran şey de tebessümle bize geri dönüşler oluyor." diye konuştu.
Gökçe, deprem bölgesinde yıl boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.