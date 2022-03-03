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Yaşam

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı nisan ortasına kadar uzatıldı

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları'nda, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı, nisan ayı ortalarına kadar sürecek.

Muhittin Sandıkçı   | 03.03.2022
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı nisan ortasına kadar uzatıldı

Rize

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyete, bu hafta 24 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

Fransa, İsviçre, Kore ve Hindistan'dan gelen 24 sporcu, elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkarıyor. Bölgede sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Rus gruplar Rize'ye yöneldi

Ayder Heliski Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, AA muhabirine, mart sonuna kadar 370 sporcunun akredite olduğunu söyledi.

Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Haşimoğlu, misafirlerin güvenlik ve kar kalitesinden memnun olduğunu ifade etti.

Haşimoğlu, faaliyeti 30 Mart'ta bitirmeyi planladıklarını anımsatarak, Rusya'dan heliski faaliyetine katılmayı planlayan grupların, Rusya-Ukrayna savaşından ötürü Avrupa'nın uçuşları bu ülkeyle durdurması üzerine Rize'ye yöneldiğini, bu nedenle faaliyeti nisan ayı ortasına kadar uzatacaklarını kaydetti.


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